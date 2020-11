L’Europa per i consumatori: nuove regole sul ”diritto alla riparazione” dei dispositivi elettronici

Il Parlamento europeo ha votato a favore di quello che chiama il “diritto alla riparazione”. Questa iniziativa legislativa ha diversi obiettivi pensati per migliorare la vita dei consumatori promuovendo prodotti facilmente riparabili con una lunga durata.

Con questo voto, i membri del Parlamento (dotato di potere legislativo) chiedono alla Commissione Europea di mettere in atto: “l’etichetta dei prodotti in base alla loro durata (ad esempio tramite un contatore di utilizzo e informazioni chiare sulla durata stimata del prodotto”.

Ciò ricorda la misura del governo francese che imporrà un punteggio di riparabilità da 1 a 10 a partire da gennaio 2021 sulle confezioni dei prodotti elettronici. “Adottando questa relazione, il Parlamento ha inviato un messaggio chiaro: l’armonizzazione dell’etichettatura obbligatoria che indica la sostenibilità e la lotta contro l’obsolescenza prematura a livello dell’UE è la via da seguire”, afferma David Cormand.

In generale, il Parlamento europeo vuole che la Commissione intervenga per rendere le riparazioni “più semplici, sistematiche ed economiche”. I deputati stanno quindi proponendo alcune strade: garanzie più lunghe, anche per le parti sostituite, maggiori informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei prodotti, maggiore sostegno per il mercato dell’usato e iniziative di produzione sostenibile, o anche “Misure per combattere le pratiche che riducono la durata dei prodotti”.

Caricatore universale

Allo stesso tempo, chiedono ancora una volta l’istituzione di un sistema di ricarica universale. L’idea è quella di ridurre i rifiuti elettronici ed Apple è nel mirino perché se l’intero mercato degli smartphone ha adottato l’USB-C, su iPhone troviamo ancora la connettività Lightning. Tuttavia, l’azienda non fornisce più alimentatori con i suoi telefoni per ridurre il suo impatto ecologico.

Il diritto alla riparazione è stato adottato con 395 voti favorevoli, 94 contrari e 207 astensioni.