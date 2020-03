LG: addio ai flagship della serie G. La società coreana cambia tutto

LG Electronics terminerà la produzione del suo smartphone di punta della serie G e introdurrà un nuovo prodotto premium nella prima metà dell’anno, secondo quanto riportato da alcune le fonti dell’industria e dell’azienda riportate dal quotidiano Korea Time.



La mossa mira ad attrarre in modo più forte i consumatori e a dare una scossa al mercato degli smartphone del produttore coreano, che da parecchi anni stenta a decollare.

La gamma G è stata introdotta nel 2012 con ilma oradopo otto anni di onorato servizio, sarà sostituita dallaGli osservatori del settore ritengono che Lee Yeon-mo, nominato capo della divisione mobile di LG Electronics a novembre, sia alla base di questa decisione, in quanto sostenitore dellacosì da ridurre i costi di ricerca e sviluppo e aumentare le vendite.La data di lancio del nuovo modello non è stata confermata, ma gli osservatori del settore si aspettano che venga presentato a maggio e che supporti la connettività di quinta generazione (5G).La società coreana vanta numerosi successi passati nel campo della telefonia mobile con modelli come ilo il. Da poche settimane ha lanciato il suo smartphone di punta 5GIl nuovo telefono dovrebbe offrire funzionalità dual screen mentre il suo prezzo dovrebbe aggirarsi intorno agli 800.000 won (circa 656 dollari).