LG ha realizzato un display che si può curvare manualmente

Nonostante l’appuntamento del CES di Las Vegas avvenga solo online, questo non impedisce alla tecnologia di proseguire il suo corso. A sfoderare una delle prime novità del 2021 ci ha pensato LG, con il suo schermo Oled da 48 pollici sottile come la carta e ultra flessibile per evolvere ancora di più il concetto di display arrotolabile scoperto nelle passate edizioni della stessa fiera.

Lo schermo si piega e si apre con un raggio di curvatura fino a 1 metro senza che venga intaccata la qualità del pannello. Tra i vantaggi troviamo la possibilità di aprirlo manualmente per trasformarlo in un televisore a schermo piatto durante la visione di un film o curvarlo per l’immersione totale di un videogames.

E l’audio? LG ha ribattezzato la sua tecnologia CSO (Cinematic Sound Oled) che grazie ad un curioso sistema permette al monitor di vibrare e produrre suoni senza aver bisogno di utilizzare altoparlanti riducendone così lo spessore (0,6 mm) e lasciando intaccata la qualità del suono.

Infine, per soddisfare i videogiocatori più incalliti, LG punta su un tempo di risposta di 0.1 ms e una frequenza di aggiornamento variabile da 40 a 120 Hz. Sorprendente!

Prezzo e ipotetica uscita sul mercato rimangono sconosciuti trattandosi di una nuova tecnologia ancora in fase di sviluppo.