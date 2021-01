Disney+: arriva Star, la nuova categoria per i più grandi

Tra le principali critiche mosse al servizio di streaming Disney+ troviamo quella di contenuti indicati per famiglie con principesse, superoi e la saga di Star Wars a condire il tutto. La risposta del colosso dell’intrattenimento non si è fatta attendere.



Annunciato a dicembre 2020, la categoria Star è ora ufficiale e debutterà sui piccoli e grandi schermi il prossimo 23 febbraio. Gli abbonati Disney+ potranno quindi godere di contenuti aggiuntivi tra cui le serie e i film che hanno reso famosi gli studi del gruppo, oltre all’offerta di abbonamento Hulu riservata fino ad oggi al pubblico americano.

Stars raccoglierà vari contenuti aggiuntivi che andranno ad arricchire il catalogo della piattaforma insieme ai film Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic principalmente rivolti agli over 18.

Migliaia di ore di documentari, film e serie, commedie e film drammatici creati dagli studi del gruppo (Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television, Touchstone) arriveranno in Italia nel formato 4K per competere al meglio con Netflix e Amazon Prime Video.

Tra i primi programmi svelati per il debutto di Star troviamo Big Sky, una serie con tre detective privati ​​che indagano su due sorelle rapite da un camionista nel Montana. Una serie creata da David E.Kelley con Ryan Phillippe e Katherine Winnick.

Per gli amanti del paranormale, invece, arriva la serie animata Solar Opposites che racconta la storia dell’arrivo sulla Terra di quattro alieni fuggiti dal loro pianeta per approdare in America. Si spacciano per una famiglia terrena appena arrivata in periferia salvo poi ricredersi della propria scelta…

Durante l’Investor Day, che ha reso possibile l’annuncio di Star, Disney ha anche svelato l’arrivo alla fine del 2021 di contenuti originali sui personaggi della famiglia Kardashian-Jenner, ma anche nuove serie come The Dropout, Only Murders in the Building o altri nuovi episodi di American Horror Stories. Altre serie e film saranno annunciati prima del lancio del servizio come Desperate Housewives, 24 heures, How I met your mother, Lost, Crystal Trap e i Griffins.

Su Disney+, il servizio di streaming aveva già profili differenziati per adattare i programmi accessibili all’età dei bambini. Con l’arrivo di Star, la piattaforma ne aumenta il controllo per mettere tutti d’accordo. Buona visione!