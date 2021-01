Xiaomi Redmi Note 9T: presentazione ufficiale l’8 gennaio

È il giorno delle ufficializzazioni dei nuovi lanci. Dopo Samsung, che conferma la presentazione della sua linea Galaxy S21 per il 14 gennaio, ora Xiaomi conferma che, l’8 gennaio, sarà la volta del Redmi Note 9T (alle ore 13 italiane).

La caratteristica chiave dello Xiaomi Redmi Note 9T sarà la connettività 5G, come si può leggere dalla locandina qui pubblicata. Il telefono è già stato classificato su Geekbench: sarà mosso dal chipset Dimensity 800U di Mediatek e avrà 4 GB di Ram e Android 10.



Dai diversi teaser che girano in Europa possiamo anche dedurre che lo smartphone avrà un’isola circolare sul retro che contiene i sensori delle fotocamere. Le ottiche saranno tre, ma per conoscere come saranno assortite dovremo ancora attendere qualche giorno…..