LG si ritira dal MWC di Barcellona a causa del pericolo del Coronavirus

LG Electronics ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal MWC 2020. La casa coreana ha deciso di disertare l’esposizione catalana dopo aver monitorato “attentamente la situazione legata al focolaio di coronavirus, recentemente dichiarato emergenza globale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità“.

Con un comunicato stampa di poche righe, la casa sudcoreana ha dichiarato:

LG ha deciso di ritirarsi dall’esporre e dal partecipare al MWC 2020 che si terrà alla fine di questo mese a Barcellona, in Spagna. Questa decisione eviterà di esporre inutilmente centinaia di dipendenti LG a viaggi internazionali, così come consigliato dalla maggior parte degli esperti di salute.

LG ha aggiunto che, in luogo della sua partecipazione al MWC, organizzerà eventi separati nel prossimo futuro per annunciare la sua gamma prodotti 2020.

La diserzione di LG fa seguito a un meeting tenutosi a inizio febbraio a cui aveva fatto seguito in comunicato della GSM Association, l’ente organizzatore del salone catalano, nel quale si confermava che l’evento non sarebbe stato annullato e si sottolinea il minimo impatto della situazione sulle fiera: Il MWC Barcelona, si terrà come previsto, in tutte le sedi di Fira Gran, Via Fira Montjuïc e La Farga L’Hospitalet, si legge in un comunicato stampa sul sito della manifestazione.

Un comunicato che aveva fatto storcere il naso a molti addetti ai lavori soprattutto nella parte in cui si annunciavano alcune contromisure prese per contenere la diffusione del virus, apparse banali, superficiali e poco efficaci.

Ora giunge il primo forfait pesante e sono in molti a pensare che altri ne potrebbero seguire, costringendo gli organizzatori a rivedere la propria posizione.