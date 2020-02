Samsung Galaxy Buds+: specifiche tecniche e prezzo

La prossima settimana Samsung terrà un evento nel quale sarà presentata la gamma Galaxy S20, lo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip e le nuove cuffiette Galaxy Buds+.



Il celebre leaker Evan Blass ha pubblicato una scheda tecnica diffusa su Twitter, nella quale vengono rivelate alcune caratteristiche tecniche che ne evolvono le funzionalità. I nuovi auricolari avranno un’autonomia della batteria migliore e dovrebbero costare una ventina di euro in più.



Gli auricolari e la custodia di ricarica manterranno le dimensioni del modello precedente, anche se si prevede che le Buds+ saranno più pesanti del 10% (con 6,3 grammi per auricolare). Le batterie degli auricolari avranno una maggiore capacità, portando a quasi raddoppiare il tempo di riproduzione con una singola carica.

Le attuali Galaxy Buds, supportano solo una singola connessione e hanno due microfoni: uno esterno e uno interno. Proprio i microfoni sono stati i maggiori oggetti di critica per la non eccellente qualità offerta in conversazione.

Le Buds+ dovrebbero invece essere dotata di doppio microfono esterno e minimizzare così disturbi e distorsioni dell’audio.



L’elenco delle specifiche non riporta alcuna funzione di cancellazione o soppressione del rumore.



L’app Galaxy Buds+ è già stata pubblicata sullo store di iOS. Inoltre, sempre secondo indiscrezioni provenienti dalla rete, Samsung dovrebbe offrire le Galaxy Buds+ in omaggio a chi sottoscriverà i pre-ordini di alcuni modelli di Galaxy S20.

Le nuove Buds avranno un costo di 170 euro in Europa.