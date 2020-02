Apple Tv disponibile sulla gamma 2019 delle Smart Tv di LG

Grande novità per i possessori di una smart TV targata LG. L’azienda infatti ha introdotto in oltre 80 Paesi l’app Apple TV per le smart TV compatibili della gamma 2019. L’applicazione, disponibile per le smart TV 2020 presentate al CES, è facilmente accessibile da LG Home Launcher.

Una novità che permetterà ai possessori dei TV LG la possibilità di abbonarsi e guardare Apple TV+, il nuovo servizio video che offre contenuti originali Apple.

Con l’app Apple TV, i possessori dei TV LG possono abbonarsi anche ai canali Apple TV – abbonamenti diretti a servizi di video premium, disponibili sia online che offline, senza pubblicità e on-demand, accedere alla loro libreria video su iTunes e acquistare o noleggiare oltre 100.000 film e spettacoli televisivi. Basta un semplice click sul Magic Remote LG per iniziare.

Ma le novità non sono ancora terminate. Infatti, i televisori LG della gamma 2019 supportano anche Apple AirPlay 2, che consente agli utenti di condividere o attivare il mirroring di contenuti dal proprio iPhone, iPad o Mac direttamente su un televisore LG. Gli utenti possono anche riprodurre musica dal televisore e sincronizzarla con altri altoparlanti compatibili con AirPlay 2 presenti in qualsiasi punto della casa. Inoltre, grazie a Apple HomeKit sarà possibile accendere o spegnere la TV, controllare il volume, selezionare gli ingressi audio/video e molto altro comandando il tutto in modo semplice e sicuro tramite l’applicazione Home sul proprio iPhone o iPad o tramite un comando vocale Siri.

I possessori di TV LG possono ora usufruire di Apple TV oltre ad AirPlay 2 e HomeKit su tutti i televisori OLED 2019 di LG, NanoCell TV (serie SM9X e SM8X) e alla fine di questo mese l’applicazione Apple TV sarà resa disponibile anche su alcuni televisori UHD selezionati (serie UM7X). Le app Apple TV e Apple TV+ saranno disponibili sui TV 2020 a partire dal lancio, e saranno introdotti anche sulla gamma 2018 nel corso di quest’anno, tramite un aggiornamento. Una svolta che permetterà di godersi in maniera ancora più completa e soddisfacente l’intrattenimento casalingo.