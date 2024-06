L’IA di Meta che sfrutta i tuoi dati probabilmente è illegale

Meta lancerà “nuove funzionalità AI per te” sfruttando i vostri dati di Facebook e Instagram. A meno che voi non abbiate esplicitamente vietato alla piattaforma di farlo, l’azienda utilizzerà le vostre pubblicazioni, i vostri “Mi piace”, i vostri scambi e tutti i dati che avete offerto alla piattaforma per costruire la sua intelligenza artificiale interna. Una violazione della privacy abbastanza evidente che potrebbe essere illegale agli occhi della legislazione europea.

Problemi di conformità con il GDPR

Come notato dalla ONG specializzata in questioni di protezione dei dati Noyb, il modo in cui Meta ha scelto di utilizzare tutti i suoi dati violerebbe una decina di articoli del GDPR. Abbastanza per motivare l’associazione a sporgere denuncia alla CNIL e ad altre 10 autorità equivalenti in tutta Europa.

Facebook sta spingendo forte

Il gruppo austriaco ritiene innanzitutto che Meta “non abbia alcun interesse legittimo” a sfruttare i dati dei suoi utenti europei. Di conseguenza, l’azienda deve richiedere il consenso di ciascun utente di Internet prima di utilizzare i suoi dati. Al momento Meta fa esattamente il contrario iscrivendo tutti al suo programma per impostazione predefinita. Una “chiara violazione delle sentenze della Corte di giustizia europea (CGUE)”, stima Max Schrems, portavoce di Noyb. La CGUE ha infatti già stabilito che Facebook non può nascondersi dietro l’argomentazione degli “interessi legittimi” per aggirare il GDPR.

In secondo luogo, l’ONG denuncia l’uso di “design ingannevoli” (o dark pattern) per scoraggiare gli utenti di Internet che desiderano opporsi al trattamento dei loro dati. “Meta ha adottato tutte le misure necessarie per dissuadere le persone interessate dall’esercitare il loro diritto di scelta”, scrive l’associazione nella sua denuncia alla CNIL. Invece di opporsi semplicemente tramite un pulsante, Meta richiede agli utenti di Internet di giustificarsi con una e-mail in cui spiegano le ragioni di questo rifiuto.

“Dare la responsabilità all’utente è del tutto assurdo. La legge impone a Meta di ottenere il consenso dell’utente e di non fornire un modulo di rifiuto confidenziale e ambiguo”, denuncia Max Schrems.

La corsa contro il tempo è iniziata

L’azienda di Mark Zuckerberg è accusata anche di non fornire “in termini chiari e semplici” le informazioni necessarie per un consenso libero e informato. L’imprecisione circa le finalità del trattamento dei dati violerebbe anche l’articolo 5 del GDPR.

Per tutte queste ragioni e altre, Max Schrems chiede alla CNIL europea di emettere una decisione d’urgenza “per impedire il trattamento imminente dei dati personali […] di 400 milioni di residenti nell’UE” e per regolamentare più in generale “l’uso dei dati personali per una non meglio definita ‘tecnologia dell’intelligenza artificiale’”. Avendo Meta promesso di applicare queste nuove regole dal 26 giugno, è appena iniziata la corsa contro il tempo tra l’azienda e la polizia europea dei dati personali.