Lidl annuncia uno smartphone da 70€

La catena di supermercati Lidl si è lanciata nella creazione e distribuzione di prodotti hi-tech. Negli ultimi mesi abbiamo visto cuffie wireless, accessori per la casa intelligente e vari oggetti per la casa connessa ma solo oggi è diventato ufficiale anche uno smartphone per il mercato spagnolo che arriverà al prezzo di 70€.

Gigaset GS110

Il telefono è stato elencato sul sito spagnolo di Lidl ma è andato rapidamente sold out. Si tratta del modello Gigaset GS110, un marchio tedesco di proprietà di Siemens reperibile su Amazon Marketplace alla stessa cifra.

Uno smartphone Android entry-level con caratteristiche tecniche minime per utilizzare Android con 1 GB di RAM, 16 GB di memoria interna e un processore Octa-Core ARM Spreadtrum SC9863A. È dotato di Android 9.0 Pie (Go edition), riconoscimento facciale e una batteria con una capacità di 3000 mAh. Il suo prezzo, 69,99 euro, è ovviamente il punto di forza.

Troviamo anche uno schermo LCD IPS a definizione HD da 6,1 pollici, una fotocamera frontale da 5 Megapixel e un’altra fotocamera posteriore con autofocus (AF) da 8 Megapixel.

Si tratta di caratteristiche che limiteranno l’utilizzo dello smartphone a poche applicazioni basilari come WhatsApp ad esempio. Consigliabile in questo caso utilizzare le versioni più leggere delle versioni popolari, come Gmail Go o Facebook Lite.

Le alternative

Sembra difficile trovare uno smartphone da 70 euro senza ricorrere al mercato dell’usato ma ci sono diversi modelli intorno ai 100€ che alzano decisamente l’asticella delle prestazioni rendendo l’esperienza utente più affidabile. Li trovate qui sotto: