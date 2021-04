Lindoro Ettore Patriarca nuovo direttore marketing & retail di vivo

Lindoro Ettore Patriarca entra in vivo Italia nella veste di nuovo Direttore Marketing e Retail. Tra le sue principali esperienze, è stato Marketing Director della divisione Consumer di Huawei e, dal 2018, della divisione Enterprise, gestendo il lancio del brand in Italia e la sua crescita, fino a diventare uno dei leader di mercato, con un posizionamento importante ed una crescente reputazione. Noto per la sua rilevante esperienza nel mercato mobile anche grazie alle precedenti esperienze in Ericsson e Sony Ericsson, ha anche maturato esperienze nel Food & Beverage e Automotive.

In tale ruolo si occuperà insieme al team delle attività di Marketing, Comunicazione e Retail Marketing.

“Siamo convinti che sia fondamentale continuare a portare innovazione in Europa e in Italia, ed è possibile farlo soltanto attraverso un team marketing e retail che trasmetta i valori e la strategia di vivo ad un pubblico sempre più ampio: fare la cosa giusta e farla bene, prestare ascolto agli insight locali per soddisfare consumatori sempre più consapevoli delle loro esigenze. Per questo accogliamo con estrema soddisfazione l’ingresso in vivo Italia di Lindoro Ettore Patriarca, la cui esperienza e le cui capacità ci aiuteranno sicuramente ad affrontare con successo le sfide sempre più complesse del mercato e del futuro” ha affermato Vincent Xi, Presidente di vivo Italia.

Entrata sul mercato italiano lo scorso anno, vivo ha lanciato alcuni dispositivi della serie X e Y, a partire dal top di gamma X51 5G con l’innovativa camera principale montata su supporto gimbal, per poi passare Y70, Y20s e Y11s – che offrono una esperienza bilanciata tra prestazioni, entertainment e fotografia.

Di recente, il produttore cinese ha siglato una partnership con ZEISS, per lo sviluppo della sezione fotografica dei propri smartphone, e che ha visto la prima concretizzazione nel debutto sul mercato cinese dell’X60 Pro.

vivo sarà inoltre sponsor del prossimo campionato europeo di calcio UEFA EURO 2020. Una partnership che si estenderà anche alla prossima edizione, prevista in Germania nel 2024.

