L’offerta del giorno di Unieuro offre smartphone a prezzi pazzeschi

L’insegna forlivese continua la sua ricca selezione di offerte che spaziano dal volantino Unieuro, alle promo dedicate al sito Internet e si sublimano nell’offerta del giorno dedicata non a un unico dispositivo ma a una vasta gamma di prodotti.

Fra le offerte del giorno odierne spiccano quelle dedicata ad alcuni smartphone che vengono proposti a prezzi altamente incentivanti.

Vediamone qualcuno in rassegna: Huawei P Smart 2019, con schermo da 6,21 pollici e 64 GB di storage, è in offerta a 149 euro, con il 25% di sconto.

Ancora più basso il prezzo di Samsung Galaxy A20, con schermo da 5,8 e 32 GB di memoria di archiviazione a 129 euro. Questo modello è disponibile sia nel colore bianco sia in blu.

Bastano invede 99 euro per mettersi in tasca il modello Asus ZenFon Max (nero).

Nella promozione odierna di Unieuro, c’è spazio anche per il modello Huawei P30 Lite New edition, arrivato sul mercato da poche settimane, al prezzo di 279 euro. Lo smartphone del produttore cinese, ha un display da 6,16 pollici, 6 GB di Ram, 256 GB di spazio di archiviazione estendibile con schede microSD e una tripla fotocamera posteriore da 48+8+2 Megapixel.

L’offerta del giorno di Unieuro e valida fino a mezzanotte e viene poi aggiornata per il giorno successivo. Alcuni prodotti rimangono in promozione per più giorni, altri solo per 24 ore.

Per consulatere l’offerta del giorno di Unieuro potete navigare l’apposita pagina sul sito dell’insegna.