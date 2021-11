Loop LiquidCool Technology è la nuova tecnologia di Xiaomi per raffreddare gli smartphone

Come sui laptop, l’aggiunta di potenti chip ai nostri smartphone implica maggiori esigenze in termini di dissipazione del calore. Per mantenere “freschi” i prossimi modelli, Xiaomi ha progettato un nuovo sistema di raffreddamento ispirato alle soluzioni utilizzate nell’industria aerospaziale. Il suo nome? Loop LiquidCool Technology. Questo circuito, progettato per separare aria calda e refrigeranti, raffredda con successo uno smartphone utilizzando i principi della capillarità e della condensa.

Questo sofisticato sistema opera a circuito chiuso e sfrutta in particolare un tubo di calore circolare e complesso composto da un evaporatore, un condensatore, una camera di ricarica e canali separati dedicati al gas e al liquido agente. I primi dispositivi Xiaomi a sfruttare questa tecnologia Loop LiquidCool arriveranno nella seconda metà del 2022.

Un impianto a gas nello smartphone

Come fa notare Gizmochina, sugli smartphone i sistemi di raffreddamento convenzionali, basati su camere di vapore, non hanno canali separati per gas e liquidi. Pertanto, gas caldi e liquidi freddi si mescolano e si intasano a vicenda. Il sistema di Xiaomi affronta direttamente questo problema.

Se guardiamo più nel dettaglio il sistema adottato dal brand cinese, l’evaporatore (posto vicino a fonti di calore) contiene l’agente refrigerante liquido che evapora in gas quando lo smartphone si scalda (nell’uso intensivo o nel gaming ad esempio). Aiutato da un flusso d’aria, il gas viene poi diffuso verso il condensatore, dove si condensa trovando una forma liquida. Il liquido ottenuto viene poi assorbito da minuscole fibre contenute nella camera di ricarica, per riempire a sua volta l’evaporatore… e così via. Il sistema è quindi autonomo.

Per renderlo più efficiente, Xiaomi lo combina con una valvola Tesla, la cui particolarità permette al liquido di passare solo in una direzione attraverso l’evaporatore. I gas sono bloccati e non possono andare nella direzione opposta. Questa valvola consente di decuplicare l’efficienza del dispositivo.

Xiaomi spiega che la sua tecnologia Loop LiquidCool può essere aggiunta a qualsiasi design interno dello smartphone, risparmiando spazio per la batteria o i moduli della fotocamera. Ma soprattutto, questo sistema è fino a due volte più efficiente dei tradizionali sistemi a camera a vapore, afferma il brand.

Nel video di presentazione a metà di questo articolo, Xiaomi confronta due smartphone in 3D game su Genshin Impact: un classico Xiaomi Mix 4 contro un Mix 4 “modificato”, dotato proprio di questo nuovo sistema. Quest’ultimo è fino a 5 gradi più freddo del suo gemello.

Sicuramente avremo l’opportunità di verificare di persona la bontà di questa soluzione sui prossimi smartphone del colosso cinese.