POCO M4 Pro 5G, convenienza in ogni ambito a meno di 200 euro

È stato presentato questa mattina in un evento globale il nuovo Poco M4 Pro 5G, uno smartphone che si rivolge a un’utenza giovane e hi-tech e si posiziona nella fascia medio bassa del mercato. Insomma, la linea Poco si è sempre distinta per l’ottimo rapporto tra qualità prezzo e quest’ultimo modello non fa eccezione come vedremo tra… Poco ;=).

Parlano le caratteristiche tecniche

E veniamo subito alla ciccia. Poco M4 Pro porta in dote un display Lcd da 6,6 pollici, con risoluzione di 1080×2.400 pixel, 450 nits di luminosità, 399ppi e una frequenza di 90 Hz. Cuore del sistema è invece il processore Mediatek Dimensity 810 con architettura a 6 nm. A bordo 4+64 GB (ma c’è anche la versione 6-128 GB). Sul fronte dell’autonomia torna invece la batteria da 5.000 mAh già vista sull’M3, ma è ora coadiuvata da una ricarica rapida a 33 W di tipo Pro. Che cosa vuol dire Pro? Che ha un doppio sistema di carica che rende più veloce anche l’ultima parte, ovvero dal 70 al 100%, solitamente più lenta. Per quanto riguarda invece il comparto fotografico debutta per la prima volta un sensore da 50 Megapixel, coadiuvato da un grandangolare da 8 megapixel. C’è anche una fotocamera frontale da 16 Megapixel per i selfie.

Insomma, una dotazione davvero completa a cui bisogna aggiungere la presenza del jack da 3,5 mm per le cuffie e quella di un sensore di impronte digitali integrato sul tasto di accensione. E il design? In attesa di vederlo dal vivo vi possiamo dire che ha uno spessore di 8,8 mm, quindi abbstanza contenuto e un peso di 195 grammi, e la scocca gode della protezione IP53.

Prezzi e disponibilità

POCO M4 Pro 5G sarà disponibile in Italia nelle tre colorazioni Power Black, Cool Blue e POCO Yellow, in due varianti: 4GB+64GB e 6GB+128GB.

A partire dalle 00:00 del 11 novembre, POCO M4 Pro 5G sarà acquistabile su po.co a 229,90€ nella versione da 4GB+64GB e al prezzo di 249,90€ nella variante da 6GB+128GB. Nelle prime 24 ore, POCO M4 Pro 5G sarà disponibile con un Early Bird Price: 199,90€ per la variante 4GB+64GB e 219,90€ per la 6GB+128GB.