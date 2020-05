Mediatek Dimensity 1000+ ufficiale con 5G integrato

Nella giornata di oggi MediaTek ha annunciato Dimensity 1000+, un nuovo SoC mobile con 5G integrato della stessa struttura di Dimensity 1000 ma con funzionalità ad-hoc per “giochi, video ed efficienza energetica”.

Tra le differenze, Dimensity 1000+ supporta la frequenza di aggiornamento di 144Hz con risoluzione FHD+ contro la frequenza di aggiornamento di 120Hz FHD+ e 90Hz a QHD+.

Il nuovo chipset incorpora anche la più recente tecnologia HyperEngine 2.0 offrendo una migliore gestione delle risorse, incluso il ridimensionamento della frequenza di CPU e GPU e la gestione della RAM, garantendo prestazioni ottimali in tutti gli scenari.

Il motore di rete aggiornato consente al dispositivo di mantenere una connessione dati in tempo reale durante una chiamata in arrivo. C’è anche un motore di risposta rapida che garantisce un’esperienza di gioco senza ritardi minimizzando la latenza dei collegamenti Wi-Fi e Bluetooth.

Il motore MiraVision di MediaTek ora offre la regolazione dinamica in tempo reale di contrasto, nitidezza e livelli di colore dei video 4K oltre ad essere in grado di migliorare i video SDR e convertirli in HDR10. La società promette “una migliore qualità delle immagini rispetto allo standard HDR10+” con il suo motore di qualità delle immagini MiraVision.

Dimensity 1000+ presenta anche una tecnologia 5G UltraSave che regola dinamicamente la configurazione di potenza del modem e la frequenza operativa per ridurre il consumo di energia.

Dimensity 1000+: altre caratteristiche tecniche

In termini di specifiche CPU e GPU, Dimensity 1000+ non porta alcun aggiornamento. Si basa sul processo FinFET a 7 nanometri e presenta la stessa CPU octa-core, con quattro core ARM Cortex-A77 con clock a 2,6 GHz e quattro core Cortex-A55 a risparmio energetico con clock a 2,0 GHz.

Questo chipset racchiude anche la stessa GPU Mali-G77 di ARM, che si trova anche sull’Exynos 990 di Samsung con l’aggiunta dell’APU 3.0 (unità di elaborazione AI), che ha due core grandi, tre core piccoli e un core piccolo.