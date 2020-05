Xiaomi Mi Note 10 Lite arriva in Italia dall’11 maggio a 369€

Xiaomi ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Mi Note 10 Lite, smartphone di fascia media basato sul processore Snapdragon 730G. Il terzo componente della gamma sarà disponibile a partire dal prossimo 11 maggio in due tagli differenti: la variante 6/64 GB sarà disponibile sullo store ufficiale del produttore a 369,99 euro. La versione 6/128 GB arriva in esclusiva con Vodafone al prezzo di 399,90 euro.

Offerta Xiaomi Mi Note 10 Smartphone,... Smartphone con Penta camera da 108 MP per risultati da...

Inoltre, tutti i nuovi clienti che attivano un’offerta Vodafone potranno avere il nuovo Mi Note 10 Lite a partire da 5,99€ al mese per 30 mesi e contributo iniziale di 39,99€. Ma non finisce qui: anche i già clienti Vodafone potranno acquistarlo con 0€ di anticipo e a partire da 7,99€ al mese per 30 mesi.

Xiaomi Mi Note 10 Lite: scheda tecnica

Con un design morbido e raffinito, Mi Note 10 Lite si presenta con un display da 6,47 pollici a risoluzione Full-HD+ con bordi curvi. Il tutto è mosso da un processore Snapdragon 730G, 6GB di Ram e 128 GB di memoria interna con una batteria da 5,260 mAh con ricarica rapida da 30W. La piattaforma software invece è affidata ad Android 10 con MIUI 11. Presente anche all’appello il jack audio da 3,5 mm e il chip NFC.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 64 Megapixel (Sony IMX686) e apertura f/1.89, un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2), un sensore da 5 Megapixel (f/2.4) per le macro e un ultimo da 2 Megapixel (f/2.4) per la profondità di campo. Infine, la fotocamera anteriore da 16 Megapixel (f/2.4) si trova all’interno di un notch a goccia.