MediaTek Dimensity 9400: nuovo SoC per AI e pieghevoli

MediaTek ha annunciato il suo nuovo chipset di punta, il Dimensity 9400, progettato per alimentare gli smartphone di fascia alta con una serie di funzionalità all’avanguardia, in particolare nel campo dell’intelligenza artificiale e dei dispositivi pieghevoli di nuova generazione. Il SoC, che ha anticipato di poco la presentazione del nuovo Find X8 di OPPO, rappresenta un passo avanti rispetto al suo predecessore, il Dimensity 9300, con l’implementazione di miglioramenti in termini di efficienza energetica, prestazioni AI e capacità grafiche.

Specifiche tecniche principali

Il Dimensity 9400 è costruito su un processo a 3nm, che garantisce una maggiore efficienza energetica rispetto ai modelli precedenti. MediaTek afferma che questo nuovo chipset è “fino al 40% più efficiente dal punto di vista energetico” rispetto al 9300. Al suo interno troviamo una configurazione composta da un core Arm Cortex-X925 che opera a 3,62 GHz, tre core Cortex-X4 e quattro core Cortex-A720. Questi ultimi sono stati introdotti lo scorso anno al Computex e promettono prestazioni più elevate, con un aumento del 35% delle prestazioni in single-core e del 28% in multi-core rispetto al modello precedente. Dal punto di vista grafico, il chipset è equipaggiato con la nuova GPU Arm Immortalis-G925 a 12 core, che offre un miglioramento del 40% nelle prestazioni di ray tracing, una caratteristica sempre più richiesta nei giochi e nelle applicazioni grafiche avanzate.

Intelligenza Artificiale e Funzionalità Future

Uno degli aspetti più interessanti del Dimensity 9400 è l’integrazione dell’ottava generazione della NPU di MediaTek, progettata per supportare l’elaborazione AI direttamente sul dispositivo. Questo consente la creazione e l’esecuzione di modelli AI più leggeri senza la necessità di inviare i dati al cloud, con un miglioramento dell’80% nelle prestazioni di risposta a modelli di linguaggio di grandi dimensioni. Inoltre, il chip offre supporto per la generazione di video tramite AI, aprendo la strada a nuove applicazioni creative e automatizzate per il futuro degli smartphone. MediaTek ha anche sviluppato un framework per consentire agli sviluppatori di creare applicazioni agentiche, un tipo di AI capace di eseguire compiti per l’utente. Questo rappresenta uno dei prossimi passi significativi nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale, con diverse aziende, da Apple a start-up emergenti, che stanno lavorando su come rendere reale questo concetto.

Supporto per i dispositivi pieghevoli

Con la crescente diffusione dei dispositivi pieghevoli, MediaTek ha reso il Dimensity 9400 pronto per supportare anche i display di nuova generazione, compresi quelli tri-fold, in grado di adattare e scalare i contenuti su schermi estesi. Sebbene MediaTek non sia la prima azienda a lavorare su queste tecnologie, il supporto per display pieghevoli mostra la volontà di anticipare le esigenze del mercato.

Disponibilità e Mercato

Il chipset sarà disponibile sul mercato nel Q4 2024, anticipando la maggior parte delle tecnologie futuristiche che supporta