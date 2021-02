Mediatek entra nella catena di fornitura delle cuffie Apple

MediaTek è entrata nella catena di fornitura delle cuffie di Apple. Lo riportano questa mattina alcune fonti cinesi provenienti dall’industria.

Apple – che possiede il marchio Beats – ha scelto MediaTek per realizzare alcuni componenti dedicati alle cuffie di nuova produzione. Si tratta della prima volta che MediaTek entra a far parte della catena di fornitura di Apple, anche se non è chiaro quali componenti fornirà il produttore taiwanese.





Gli osservatori del settore ritengono che il primo ordine sarà consegnato tra febbraio e marzo di quest’anno. Anche se Apple ha interrotto la produzione di cuffie che solitamente inseriva nelle confezione dell’iPhone (a partire da iPhone 12 nel box di vendita non ci sono più né gli auricolari né il carica batteria), la società ha ampliato la gamma di cuffie a marchio proprio e a marchio Beats.



Secondo le stime degli analisti Apple quest’anno dovrebbe distribuire circa 200 milioni di iPhone. Molti fra gli utenti dello smartphone della casa di Cupertino potrebbero acquistare un nuovo paio di cuffie, e molte di questa potebbero essere a marchio Beats.

