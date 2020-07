Mega Sconti Mediaworld, c’è anche l’iPhone 11

Mancano solo due giorni al termine dei “Mega Sconti” di Mediaworld, validi sia online sia nei negozi fisici. La promozione della nota insegna dell’elettronica di consumo terminerà infatti domenica prossima, 5 luglio.

Al centro dell’iniziativa promozionale ci sono i prodotti di tante categorie merceologiche: computer e smart home, Smart Tv, telefonia, grandi e piccoli elettrodomestici, incasso, macchine fotografiche, giochi e console per il gaming, navigatori satellitari, aspirapolvere.

Per gli smartphone segnaliamo ad esempio lo sconto su Apple iPhone 11 128 GB bianco, in vendita a 799 euro (invece di 899). Ci sono poi il Samsung Galaxy A41 in vendita a 259,99 euro (invece di 299,99) e LG K50s a 139,99 euro (invece di 199,99 euro).

Altre occasioni riguardano la Smart Tv Samsung 55″ Ultra HD 4K a 486,85 euro (invece di 749 euro), la fotocamera reflex Canon EOS 2000D con ottica 18-55 Is + scheda di memoria e borsa a 373,15 euro (invece di 439 euro). Altra fotocamera in sconto è Sony Alpha 7 in kit con l’ottica 28-70mm a 721,65 euro (invece di 849 euro).

Segnaliamo infine il notebook Lenovo L340-15IRH con display da 15,6″ a 747,15 euro (invece di 879 euro) e la console audio Pioneer DJ WEG04-K a 255,20 euro (invece di 319 euro).

Tanti i prodotti in sconto: potete visualizzarli tutti su questa pagina del sito Web di MediaWorld.