Secondo gli ultimi dati di Strategy Analytics, le spedizioni globali di smartphone sono crollate del 38% su base annua nel mese di febbraio 2020. Si tratta del più grande calo di sempre nella storia del mercato mondiale degli smartphone.

Linda Sui, Director di Strategy Analytics, ha dichiarato: “Le spedizioni globali di smartphone sono decresciute del 38 percento annuo da 99,2 milioni di unità nel mese di febbraio 2019, a 61,8 milioni nel febbraio 2020. La domanda di smartphone è crollata in Asia, a causa dello scoppio dell’epidemia di Covid-19, e ciò ha trascinato verso il basso le spedizioni in tutto il mondo. Alcune fabbriche asiatiche non sono state in grado di produrre smartphone, mentre molti consumatori non hanno potuto visitare i negozi per acquistare nuovi dispositivi“.

Neil Mawston, direttore esecutivo di Strategy Analytics, ha aggiunto: “Febbraio 2020 ha visto il più grande calo di sempre nella storia del mercato mondiale degli smartphone. L’offerta e la domanda sono precipitate in Cina, crollate in tutta l’Asia e hanno rallentato nel resto del mondo. È un periodo che l’industria degli smartphone spera di dimenticare presto“.

Il domani: sconti e vendite flash

Yiwen Wu, Senior Analyst presso Strategy Analytics, ha aggiunto: “Nonostante i segnali di ripresa provenienti dalla Cina, prevediamo che le spedizioni globali di smartphone rimarranno deboli per tutto marzo 2020. L’epidemia di coronavirus si è diffusa in Europa, Nord America e altrove e centinaia di milioni di consumatori sono bloccati a casa, incapaci o non disposti a comprare nuovi dispositivi. Il settore degli smartphone dovrà impegnarsi al massimo per aumentare le vendite nelle prossime settimane, con vendite flash online o sconti per cercare di smouvere le acque”.