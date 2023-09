Meta sfida Google: nuova intelligenza artificiale in arrivo

Meta investe il più possibile nell’intelligenza artificiale e offrirà un concorrente diretto a Google Bard e Chat-GPT.

Una sfida all’altezza

Meta ha appena dichiarato guerra all’attività principale di Hoogle: rispondere alle domande degli internauti. L’azienda di Mark Zuckerberg sta investendo molto nell’intelligenza artificiale e ha presentato diversi strumenti sul campo. Emu competerà con Midjourney e ti offrirà la possibilità di generare immagini. L’intelligenza artificiale di meta risponderà a Chat-GPT e Google Bard.

Una novità ambiziosa

Presentato durante Meta Connect, questo nuovo assistente alla conversazione sarà disponibile su WhatsApp, Messenger e Instagram, ma anche sui nuovi occhiali meta Ray-Ban e Meta quest 3.

Questo nuovo assistente risponderà alle tue domande sulla base di “informazioni in tempo reale”. Per questo Meta ha stretto una partnership con Bing, il motore di ricerca di microsoft già alimentato dall’intelligenza artificiale di OpenAI. Meta utilizza il modello llama 2 presentato a luglio 2023 che ha il pregio di essere open source e che deve soddisfare Gpt-4.

Una nuova prospettiva

Immaginate che voi e i vostri amici stiate discutendo in una chat di gruppo sul punto di partenza di un sentiero da provare a Santa Cruz. Meta ai mostra le opzioni direttamente nella chat, così puoi decidere come gruppo dove esplorare.

Con Neta ai, puoi anche generare immagini dal testo utilizzando emu, come Midjourney.

Prime limitazioni

Inizialmente, Meta AI sarà limitata agli Stati Uniti. Speriamo che l’azienda riesca a sviluppare il suo assistente in nuove regioni molto rapidamente in modo da poterlo confrontare con le soluzioni di microsoft e google. Sebbene l’intelligenza artificiale abbia dimostrato la sua utilità per determinati casi d’uso, fatica ancora a convincere le persone quando si tratta di rispondere alle domande attuali. Come Google Bard, tendono a inventare le cose molto rapidamente.