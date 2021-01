Mi Air Charge Technology: ecco come funziona la ricarica wireless a distanza

Tra le grandi novità in ambito smartphone negli ultimi anni abbiamo cominciato ad apprezzare la cosiddetta ricarica wireless, quella che consente di appoggiare uno smartphone su una superficie per ricaricarlo. Insieme alla ricarica rapida, (disponibile ormai, anche se in maniera diversa, da parte di tutti i produttori) che consente di fare il pieno di energia in pochissimo tempo, rappresentano una rivoluzione per praticità e velocità a cui è difficile rinunciare.

E se vi dicessi che sta arrivando un sistema di ricarica rivoluzionario in grado di ricaricare il vostro smartphone (ma non solo) anche a distanza?

Ecco come funzionerà la ricarica a distanza…

Mi Air Charge Technology

La rivoluzione si chiama Mi Air Charge Technology, ed è una tecnologia che rivoluziona i moderni metodi di ricarica wireless. Consente infatti di ricaricare a distanza smartphone e altri dispositivi senza l’utilizzo di cavi.

Ricarica a distanza da 5W

La nuova tecnologia di Xiaomi si basa sul posizionamento spaziale e sulla trasmissione di energia. La torre di ricarica sviluppata da Xiaomi ha cinque antenne a rilevamento di fase incorporate, che possono individuare con precisione la posizione dello smartphone. A questo si aggiunge “Un array di controllo di fase, composto da 144 antenne, trasmette onde millimetriche direttamente allo smartphone attraverso il beamforming“.

Un esempio di ricarica a distanza…

Che cos’è il Bemaforming?

Il beamforming è una particolare tecnologia che consente di “direzionare” e concentrare un segnale Wi-Fi in una direzione piuttosto che in un’altra. Viene infatti spesso utilizzato per ampliare la ricezione del Wi-Fi in case grandi e a più piani. In termini più tecnici, il beamforming è una tecnica di “lavorazione” di un’onda che consente la trasmissione e ricezione direzionale del segnale.

Cosa significa in soldoni? Senza entrare troppo in tecnicismi, in buona sostanza il segnale viene inviato da un’antenna “faro” (bacon in inglese) allo smartphone. Il nuovo Mi Air Charge riesce a localizzare i dispositivi a lui collegati e, tramite la modulazione della fase e dell’ampiezza dell’onda, va a concentrare il segnale verso i dispositivi e a diminuirlo dove non serve. Il segnale viene poi convertito in energia elettrica attraverso un circuito raddrizzatore.

Tanti oggetti insieme

Attualmente, questa tecnologia di ricarica a distanza è in grado di caricare a 5 watt un singolo dispositivo in un raggio di diversi metri. Inoltre, Mi Air Charge può caricare contemporaneamente più dispositivi e rimanere a efficace, senza ricevere alcuna interferenza dagli ostacoli fisici.

Nel prossimo futuro, la tecnologia di ricarica a isolamento spaziale sviluppata da Xiaomi sarà anche in grado di funzionare con smartwatch, fitband e altri wearable. I tipici dispositivi da salotto, tra cui speaker, lampade e altri prodotti per la smart home, saranno progettati tutti con un supporto a questa tecnologia.

Data di uscita e disponibilità

Purtroppo al momento questa tecnologia è stata presentata in anteprima in Cina e non sono stati resi noti data di uscita a prezzo. Abbiamo provato anche interpellare Xiaomi Italia, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli. Rimanete sintonizzati su queste pagine per gli aggiornamenti di rito…