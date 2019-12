Microsoft ha chiuso il Windows Phone App Store

Ieri, 16 dicembre 2019, Microsoft ha ufficialmente chiuso l’app store di Windows Phone 8.1. Tutti i dispositivi che eseguono questa versione del sistema operativo non potranno più scaricare e installare app.

I piani di chiusura sono stati originariamente annunciati nell’ottobre di quest’anno quando Microsoft ha spiegato che le app avrebbero continuato a funzionare normalmente sui dispositivi in cui erano installate.

D’altra parte, l’installazione, la reinstallazione e il download di nuove app non è più possibile. Se si rimuove un’app da un dispositivo con Windows Phone 8.1, non sarà possibile ripristinarla dallo store. Installarle dall’esterno rimarrà una soluzione ma di certo non è una soluzione alla portata a tutti.

“Gli utenti non saranno in grado di scaricare altre app sul telefono”, ha affermato Microsoft.

“In futuro potrebbe esserci un certo deterioramento delle funzionalità dell’app poiché gli aggiornamenti non sono più disponibili tramite lo Store. Gli utenti devono verificare con i publisher di app se hanno domande “.

La fine di Windows 10 Mobile

Nel frattempo, i dispositivi Windows 10 Mobile possono ancora installare app dallo store, anche se si prevede che il supporto per il sistema operativo finirà il mese prossimo.

“Il sistema operativo non verrà più aggiornato (inclusi gli aggiornamenti di sicurezza aggiuntivi), sebbene lo Store sia ancora funzionante”, spiega Microsoft.

Microsoft inizialmente aveva pianificato di eseguire il pull di Windows 10 Mobile il 10 dicembre ma il supporto è stato esteso fino al 14 gennaio 2020. Ciò significa che Windows 10 Mobile dovrebbe ricevere un altro aggiornamento il mese prossimo. Dopo questa data, sarà ufficialmente una piattaforma abbandonata.