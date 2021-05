Migliori App scommesse in Italia

L’entusiasmo per le scommesse sportive e generalmente per lo sport in Italia cresce costantemente e continua a essere sempre di più un passatempo preferito degli italiani. La sfida dei giocatori sugli eventi sportivi imprevedibili sono accompagnati da una grande atmosfera e dalla voglia di vincere.

Le scommesse sportive sono il tipo di gioco meno casuale e più un gioco di abilità nel prevedere correttamente il risultato. A differenza di una lotteria o di un casinò, in questa forma, il giocatore non compete con un generatore di numeri casuali o una ruota della roulette, ma compete invece con gli stessi giocatori o contro i siti di scommesse italiani. Per la nostra fortuna il dilettarsi con i giochi di fortuna in Italia è consentito e si può partecipare a numerosi eventi sportivi, offrendo quote ai giocatori per valutare le probabilità e decidere dove è meglio piazzare i propri soldi.

Decine di rinomati bookmaker online offrono i loro servizi. Ciascuno dei seguenti siti: Eurobet, Snai Sisal Matchpoint, 888sport, William Hill, Betfair ecc. è piuttosto facile da usare e colpisce le note alte quando si tratta di quote di valore, mercato, palinsesto, opzioni bancarie, sicurezza online e servizio clienti. Noi oggi parleremo del servizio che ormai è sempre più ricercato dalla clientela. Parliamo delle App, ovvero applicazioni per le scommesse sportive.

La differenza tra siti per dispositivi mobili e l’app

Le scommesse sul cellulare, ovvero smartphones hanno una serie di funzioni con cui devi familiarizzare prima di usare l’app. Ad esempio, uno dei vantaggi della versione o dell’applicazione mobile di un sito web su Android o iOS è il consumo di meno traffico, che garantisce il caricamento rapido delle informazioni sullo schermo del dispositivo.

Se prima cerano solo delle variazioni del sito web che arrivavano ridimensionate per i cellulari, ora ci sono investimenti nelle creazioni delle app per i dispositivi mobili. Ottimizzati per i dispositivi mobili, i siti web dei bookmaker si adattano perfettamente allo schermo dello smartphone, a differenza della versione completa del sito web e, quindi, semplifica le azioni di accesso. Lo svantaggio principale dell’applicazione mobile, però, è che non tutti i bookmaker supportano la registrazione e l’effettuazione di depositi diretti in questo modo quindi, per queste operazioni, dovrai utilizzare la versione completa del sito.

La versione mobile del sito è una versione leggera. Ma noi consigliamo di usare l’app invece del sito ridimensionato per i cellulari. È possibile accedere da qualsiasi dispositivo mobile alle scommesse tramite l’app e anche se questo è vero anche per i siti per i dispositivi mobili, ci sono più funzioni nell’app che può essere personalizzata.

Applicazioni di scommesse Android possono rappresentare un problema per le persone che sono abituate a scaricare tutto tramite il “Google Play” che, come conoscono tutti, proibisce le applicazioni di giochi a distanza, quindi dovresti consentire l’installazione da fonti sconosciute nelle impostazioni.

App per scommesse su iOS (iPhone, iPad): l’installazione è possibile solo tramite “App Store”.

Ci sono tanti siti scommesse che offrono migliori app scommesse. Ovvero, questi siti hanno creato proprie app per le scommesse sportive. Se ci sono applicazioni, le statistiche ci dicono che gli italiano preferiscono usarle rispetto al sito vero e proprio. Siti con le migliori App scommesse in Italia sono:

Eurobet ha un palinsesto ricco per lo streaming

SNAI possiede l’app tra le più veloci e responsive per le scommesse su mobile

Bwin ha l’offerta più completa

Sisal Matchpoint ottime app sia per il casinò che scommesse

William Hill ha un palinsesto ricco e la sicurezza ottima

888sport ha il numero di sport incredibilmente ricco

Betfair possiede il betting exchange oltre le classiche scommesse

Questi siti possiedono app velici, affidabili, ricche di servizi e accessibili ovunque! Alcuni siti hanno le app migliori per il calcio, altri siti hanno miglior palinsesto, interfaccia ottimizzata ecc. Diversi criteri sono stati presi in considerazione nella scelta delle app migliori in assoluto.

Abbiamo scelto di valutare le App sulla base di sicurezza dati, numero di scommesse Live, design e funzionalità, promozioni e bonus specifiche, sistemi operativi supportati, e numero di clic necessari per fare la scommessa.

Abbiamo potuto constatare che le migliori app scommesse sono quelle che hanno un’interfaccia facile da usare, semplici e che sono delle versioni compatte del sito scommesse garantendo l’aggiornamento delle quote in tempo reale. Inoltre, devono possedere i medesimi metodi di pagamento del sito e la possibilità di avere un’esperienza del gioco più vicina a quella che avreste con il vostro PC di casa.

App scommesse che sono progettate per i siti e sono ‘’native’’ per così dire hanno diversi vantaggi rispetto alle app di Web che non richiedono il download e aggiornamenti sulle quote devono essere caricate volta per volta dal browser. Inoltre, la grafica non è eccellente. A differenza delle app che sono scaricabili sul cellulare abbiamo notato che non hanno la navigazione semplice ed intuitiva. Le app che scaricate sul cellulare sono più facili da usare, hanno i dati memorizzati e si aprono velocemente, mentre la navigazione è più semplice e veloce con i dati di accesso che rimangono memorizzati.

Basta un semplice tocco per accedere alle scommesse che vi interessano seguire le quote e cambiamenti nel gioco live aprire diverse sezioni e filtrare quello che è d’interesse nel palinsesto sportivo.

Complessivamente, la conclusione sulle funzionalità delle App che usiamo per scommettere sono sempre di più ricche e ottimizzate per uso da clienti sempre in movimento. Queste applicazioni assomigliano sempre di più ad un sito scommesse e superano il sito nella comodità d’uso e nella personalizzazione delle scommesse.

Alcune app possono essere anche meglio dei siti perché creano meno confusione e hanno le vostre scelte memorizzate. Perché preferirle? Basta solo dire che potete usare l’app ovunque, mentre il sito richiede la vostra presenza in casa per via della pesantezza delle pagine internet. App sono comode, facili da usare, personalizzabili ed intuitive con moltissime offerte da non perdere!