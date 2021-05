Instagram apre a fotografi professionisti e amatoriali la possibilità di partecipare alla quinta edizione del concorso “scatta il bosco”. Promosso dal PEFC, l’organismo garante della corretta e sostenibile gestione del patrimonio forestale e del legno, il concorso vuole premiare le fotografie che sapranno raccontare il mondo dei boschi gestiti in modo attento.

Come partecipare

Il concorso “scatta il bosco” terminerà il 5 giugno, in occasione della Giornata dell’Ambiente, e si svolgerà attraverso Instagram. Per partecipare sarà sufficiente pubblicare tramite il proprio account al massimo cinque foto accompagnate nella didascalia dall’hashtag #scattailboscoPEFC21. I vincitori saranno selezionati e annunciati entro luglio 2021.

In palio premi green

Tanti i premi sostenibili messi in palio da “scatta il bosco”. Al primo classificato andrà un weekend per due persone presso la Tenuta di Paganico, nella maremma grossetana. Il secondo classificato si aggiudicherà un tavolo di legno massello certificato, realizzato artigianalmente dalla ditta Aschieri De Pietri di Cremona. Il fotografo che si piazzerà sul terzo gradino del podio riceverà invece un set composto da taccuino, agenda e tanti altri oggetti di cartoleria certificati PEFC.

Menzione speciale

Il concorso dedica una menzione speciale ad “Alberi e cambiamento climatico”. Il fotografo che si aggiudicherà questa menzione potrà neutralizzare le proprie emissioni per l’anno 2021, donando a suo nome alberi alla città di Milano, grazie all’attività di forestazione urbana svolta da Rete Clima.

Vincitore assoluto

In più, tra i vincitori delle 11 Nazioni partecipanti, verrà scelto il vincitore assoluto a livello internazionale di “scatta il bosco” che riceverà un premio in denaro di 2.000 franchi svizzeri. Ad aggiudigarsi il montepremi nell’edizione 2019 l’italiana Sonia Fantini che, con la foto “Colori d’autunno”, aveva immortalato una limpida giornata di autunno al Lago Bordaglia (Udine).

Boschi e foreste come ispirazione e obiettivo

“L’obiettivo del PEFC è quello di promuovere la gestione sostenibile delle foreste attraverso la certificazione forestale”, dichiara Eleonora Mariano, responsabile “ufficio progetti” del PEFC Italia. “Le foreste, se gestite in modo sostenibile, sono degli alleati non solo per la produzione di prodotti ecologici come legno e carta. Ma anche perché sono in grado di offrire servizi ecosistemici essenziali, come la capacità di assorbire l’anidride carbonica che emettiamo con le nostre attività. In più le foreste offrono occasioni imperdibili per momenti ricreativi e di relax, mai come ora davvero indispensabili e preziosi”. Questo l’obiettivo dell’associazione che, al fianco di Instagram, con “scatta il bosco” vuole sensibilizzare il rispetto per l’ambiente e in particolare per boshi e foreste