Moto G31 debutta in Italia: tre fotocamere e batteria da 5000 mAh a 239,90€

Moto G31 è ufficialmente disponibile in Italia al prezzo consigliato di 239,90 euro. Svelato a novembre insieme agli altri membri della serie, si tratta di un modello che fa dei contenuti multimediali il proprio punto di forza, consentendo di creare contenuti, condividerli e connettersi con il mondo. Il nuovo smartphone Motorola offre, infatti, un display OLED Full-HD+ da 6,4 pollici, quattro funzionalità di scatto in un versatile sistema a tripla fotocamera e un’incredibile batteria da 5000mAh.

Sono tre le fotocamere sul retro di cui la principale da 50 Megapixel. Si potrà poi dare sfogo alla creatività con scatti grandangolari a 118º e ritratti in stile professionale con un solo incredibile obiettivo. Questo sensore avanzato ti offre, infatti, due prospettive in una, in modo da beneficiare di un campo visivo quattro volte superiore rispetto a un obiettivo standard a 78º, o di sfruttare la fotocamera principale per sfocare automaticamente lo sfondo delle immagini.

La batteria da 5000mAh garantisce poi energia per due giorni, con una singola ricarica. Le memorie saranno da 4/128GB di memoria interna con la possibilità di aggiungere fino a 1TB di memoria utilizzando lo slot per la microSD.

Prezzo e uscita

Moto G31 è disponibile da oggi nei colori Mineral Grey e Baby Blue nella configurazione 4/128GB al prezzo di 239,90 euro su motorola.it e presso i venditori autorizzati.