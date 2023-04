Motorola Edge 40 si mostra in diversi render, il prezzo è da non perdere

Il Motorola Edge 40 Pro è già uscito da un pezzo, ma della versione di base nessuna traccia. Eppure esiste, e arriverà fra non molto. Infatti sono trapelate non solo specifiche, ma anche render dell’elusivo telefono. Il punto forte? Il prezzo, di molto inferiore al ben più costoso Pro.

Per cominciare il Motorola Edge 40 uscirà in quattro colori diversi, ma sicuramente il più interessante è quello dipinto di “Viva Magenta”. Viva Magenta è il colore dell’anno 2023 selezionato da Pantone, come visibile anche dal logo inserito sulla scocca posteriore. Gli altri colori saranno Nebula Green, Lunar Blue ed Eclipse Black.

Chiaramente ciò che è davvero importante sono le specifiche. E anche qui i leak non deludono, anticipando un processore Dimensity 8020, con 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria. Lo schermo, poi, sarà OLED FHD+ di 6,55 pollici; per il comparto fotografico invece ci aspettiamo una lente principale da 50 Megapixel, una ultragrandangolare da 13 Megapixel, una macroscopica da 2 Megapixel e una selfie cam (chiaramente dal lato opposto) da 32 Megapixel.

Come anticipato il precedenza, un altro pezzo forte del Motorola Edge 40 è il prezzo. Effettivamente il modello Pro arrivava a costare la cifra di ben 1000€ che, nonostante sia in linea con le specifiche, può non essere a portata di tutti. Ebbene, questo telefono secondo diversi rumor potrebbe costare addirittura 400€ in meno, quindi attorno ai 600€. Quando Motorola renderà tutto questo ufficiale non si sa: la speranza è che sia presto.