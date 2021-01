Motorola Edge S è ufficiale con Snapdragon 870, display a 90 Hz e altro

Motorola Edge S è ufficiale. L’annuncio è arrivato dalla Cina ed è il primo modello a debuttare con SoC Snapdragon 870 di Qualcomm.

Realizzato in metallo e vetro, si presenta con due fori separati per la fotocamera del display nell’angolo in alto a sinistra. Cornici sottili, display piatto, scanner di impronte digitali sulla destra mentre sul retro ci sono tre fotocamere posizionate sul retro che racchiudono un design aggressivo e spiccato.

Scavando più a fondo nelle specifiche tecniche, Motorola Edge S è dotato di un display LCD Full-HD+ (2520 x 1080 pixel) da 6,7 ​​pollici con proporzioni 21:9, frequenza di aggiornamento a 90 Hz e supporto ai contenuti HDR10. Troviamo poi 6/8 GB di Ram LPDDR5 associati a 128/256 GB di archiviazione in memoria flash UFS 3.1.

Android 10 è preinstallato sul dispositivo con due slot per schede SIM (2x nano SIM) e una batteria da 5.000 mAh.

Una fotocamera principale da 64 Megapixel si trova sul retro di questo telefono e offre un obiettivo con apertura f/1.7, insieme a PDAF. È inclusa anche una fotocamera ultra-wide da 16 Megapixel che offre un campo visivo di 121 gradi. Quella fotocamera può essere utilizzata anche per scattare macro da 2,8 cm. Un sensore di profondità da 2 Megapixel si trova sul retro del telefono così come il sensore ToF.

Uscita e prezzo

Motorola Edge S sarà disponibile nelle opzioni di colore bianco e blu smeraldo. Le due varianti hanno un prezzo di CNY1,999 (254€) e CNY2,799 (355€) in Cina.