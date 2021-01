Snapdragon 870 5G: ufficiale l’evoluzione di Snapdragon 865+

Non è la prima volta che Qualcomm propone diversi SoC della serie 800 con pochi elementi di differenza a distanza di pochi mesi. Oggi, la chipmaker statunitense ha annunciato ufficialmente Snapdragon 870 che si pone un gradino più in basso di Snapdragon 888.

La maggior parte dei cambiamenti visti con Snapdragon 865+ rimangono validi. Il nuovo chip di Qualcomm ritrova una CPU Kryo 585 (octa-core fino a un massimo di 3,2 GHz contro i 2,84 GHz precedenti) e una GPU Qualcomm Adreno 650. Oltre alle buone prestazioni promesse nel reparto gaming, consentirà di animare gli smartphone dotati di schermi QHD+ a 144 Hz e supportare anche i pannelli 4K a 60 Hz.

Dispone inoltre di un ISP Spectra 480 e un DSP Hexagon 698, oltre al motore AI Qualcomm di quinta generazione. Ancora una volta d’attualità è l’acquisizione a 8K/30 FPS, che permetterà di stabilizzare più efficacemente i video girati in 4K, il tutto grazie al supporto di un sensore fotografico principale fino a 200 Megapixel.



Per quanto riguarda la connettività, niente Wi-Fi 6E come su Snapdragon 888 ma solo il “classico” Wi-Fi 6 oltre al 5G disponibile tramite modem Snapdragon X55.

Realizzato sempre in formato 7nm e in grado di supportare fino a 16 GB di RAM (in LPDDR5 a 2750 MHz o LPDDR4 a 2133 MHz), Snapdragon 870 sarà disponibile per i produttori nel primo trimestre del 2021. Motorola, iQOO, OnePlus, OPPO e Xiaomi sono i primi linea.