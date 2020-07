Snapdragon 865 Plus è ufficiale: ecco tutti i dettagli

Come previsto, Qualcomm ha annunciato nuovo processore di fascia alta per la seconda metà del 2020: Snapdragon 865+. Come accaduto con il modello dell’anno scorso, abbiamo a che fare con un chip leggermente migliore rispetto al modello precedente che mantiene la stessa architettura complessiva ad otto core:

Core Cortex-A55 da 1,8 GHz

Tre core Cortex A-77 a 2,42 GHz

Core Cortex-A77 a 3,1 GHz

E’ proprio sull’ultimo core Kryo 585 basato su architettura Cortex-A77 che Snapdragon 865+ si aggiorna passando da una frequenza di 2,84 GHz a 3,1 GHz per un aumento di potenza pari al 10% sui compiti più impegnativi.

Oltre a questo, Snapdragon 865+ integra anche un nuovo chip grafico. Troviamo lo stesso chip Adreno 650 ma del 10% più veloce nel rendering grafico. Tra le funzionalità in cui interviene la GPU, Qualcomm cita “Sequenze di gioco 5G ultra fluide con una frequenza di 144 fotogrammi al secondo e giochi HDR a 10 bit per servizi dettagli cinematici con livelli di tonalità di colore”.

Per quanto riguarda il modem, la stessa compatibilità 5G di Snapdragon 865+ arriva da Snapdragon X55 che però non è ancora integrato nel SoC. Si passa poi dal sistema FastConnect 6800 al FastConnect 6900 per consentire una velocità teorica di 3,6 Gbps contro i 1.777 Gbps per il precedente standard Qualcomm.

Per il momento, è stato annunciato un solo smartphone che integrerà il futuro Snapdragon 865+ di Qualcomm, ovvero l’Asus ROG Phone 3, il cui annuncio ufficiale è previsto per il 22 luglio. Seguiranno a ruota altri produttori nei prossimi mesi.