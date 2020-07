OSRS: guida per giocatori principianti

Come nuovo giocatore, Old School Runescape può rivelarsi ostico. Se trovi difficile sapere cosa fare, sappi che non sei l’unico.

Molti giocatori che si iscrivono trovano difficoltà e in questa guida spiegheremo alcuni passaggi essenziali per iniziare al meglio il viaggio e aiutarti ad affrontare un’avventura in OSRS.

Al primo accesso, ti troverai sull’isola dei tutorial. Qui scoprirai come utilizzare le abilità Free-to-play (F2P) del gioco. Oltre a questo, scoprirai anche le altre funzionalità del tuo account come iscrizioni, attività bancarie, elenco di amici e tutte le funzionalità social oltre alla valuta principale del gioco chiamata OSRS Gold e come poterla acquistarla.

Sull’isola tutorial, è importante seguire passo passo ogni singolo aspetto per imparare le basi. Una volta terminato il tutorial, non potrai più tornare indietro a meno che non tu non voglia creare un nuovo account.

Nella parte finale dell’isola tutorial, incontrerai il tuo istruttore di magia che ti insegnerà un incantesimo di base per colpire un pollo. Una volta usato l’incantesimo, questo ti chiederà se sei pronto ad essere trasportato sulla terraferma e iniziare l’avventura offrendoti la possibilità di passare all’account Ironman Mode.

Questi account rimuovono la possibilità di scambiare con altri giocatori in cambio di un’esperienza orientata al giocatore singolo. Esistono alcune iterazioni di account Ironman che possono cambiare l’esperienza OSRS.

Per la nostra guida per principianti, daremo per scontato che tu abbia deciso di iniziare con un normale account OSRS.

Una volta usciti dall’area tutorial, verrai trasportato al castello di Lumbridge di Gielinor (il nome del mondo di OSRS). Da qui in poi, potresti non essere sicuro di cosa fare perché OSRS ti consente di fare tutto ciò che desideri. Quindi, per iniziare al meglio, dovrai considerare le restrizioni date ai giocatori F2P.

Se hai completato con successo l’isola tutorial, avrai una vasta selezione di articoli OSRS nel tuo inventario che a primo impatto non si riveleranno particolarmente utili e, per questo motivo, ti consigliamo come prima cosa di sfruttare la banca per sbarazzarsi di questi oggetti.

La banca si trova nella parte superiore del castello di Lumbridge. Dovrai solo salire entrambe le scale e fare clic con il tasto destro del mouse per selezionare l’opzione di salita. Fai clic sulla banca al centro dell’ultimo piano e deposita alcuni oggetti. Se hai una vasta collezione di articoli, è molto più veloce selezionare il pulsante di deposito tutto in basso a destra, quindi ritirare tutto ciò che desideri.

Se vuoi acquisire velocemente esperienza nell’OSRS, le migliori abilità per allenarti all’inizio sono il combattimento (a distanza e in mischia) e il taglio del legno.

Per il combattimento dovrai usare tutte le armature e armi a partire dalla tua abilità corpo a corpo con una spada. La selezione dello stile di combattimento ti consentirà di scegliere quali abilità di combattimento allenare ma ti consigliamo di avere più forza in combattimento che difesa.

Puoi decidere tra 5 livelli di forza, quindi 5 livelli di attacco e viceversa. Vedrai anche una vasta gamma di nemici su cui allenare le tue abilità. Questi nemici si trovano principalmente nelle immediate vicinanze del castello di Lumbridge. Qui troverai topi, uomini e donne mentre oltre il ponte i folletti e mucche. Allenarsi in quest’ordine è la scelta migliore pur rimanendo cauti per non morire lungo la strada.

Tuttavia, non disperarti nel caso dovessi perdere la vita in quanto potrai ricominciare da Lumbridge. Morendo in OSRS, di solito puoi ottenere l’accesso ai tuoi oggetti in un’ora. Potrai anche mantenere alcuni dei tuoi 3 oggetti più costosi alla tua morte accanto a oggetti non negoziabili (come gli oggetti missione).

Con il segno di forza 15-20, puoi decidere di allenarti nella palude di Lumbridge a sud del castello. Qui incontrerai nemici più forti come rane e ratti. L’addestramento per migliorare il tuo combattimento a distanza può rivelarsi difficile ma se persisti, puoi ottenere la possibilità di salire di livello e acquistare oro OSRS per oggetti più forti . Per il combattimento a distanza, inizierai solo con 25 frecce, tuttavia puoi ottenere frecce di allenamento e un arco di addestramento da un tutor di combattimento a distanza. Troverai il tutor all’ingresso nord del castello di Lumbridge. Quando finisci le frecce, potrai incontrarlo per altre quest. Il combattimento a distanza in OSRS può anche essere utile per migliorare la tua difesa.

Come nuovo giocatore, speriamo che questi primi passi si rivelino importanti per rendere appagante il tuo viaggio.