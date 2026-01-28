Motorola rinnova la gamma moto g: quattro nuovi smartphone con promozione FIFA World Cup 2026

Motorola amplia la famiglia moto g introducendo quattro nuovi modelli pensati per coprire esigenze differenti, ma accomunati da un’impostazione orientata all’uso quotidiano, alla creatività e alla durata nel tempo. I nuovi moto g77, moto g67, moto g17 e moto g17 power arrivano sul mercato italiano a partire dal 28 gennaio 2026 e si inseriscono in una fase chiave anche dal punto di vista del marketing, grazie al legame diretto con la FIFA World Cup 2026, di cui Motorola è Official Smartphone Partner. La nuova lineup punta a rafforzare il posizionamento della serie moto g come proposta di riferimento nella fascia media, combinando comparti fotografici evoluti, display più luminosi, batterie di grande capacità e una piattaforma software che integra in modo sempre più strutturato le funzionalità di intelligenza artificiale di Google.

Fotografia e creatività: sensori Sony e AI al centro dell’esperienza

Il comparto fotografico rappresenta uno dei pilastri dell’intera gamma. moto g17 e moto g17 power condividono una fotocamera principale Sony LYTIA™ 600 da 50 MP, una novità per questa fascia di prezzo all’interno della famiglia moto g, affiancata da un obiettivo ultra-grandangolare da 5 MP. La fotocamera frontale da 32 MP, con una risoluzione quattro volte superiore rispetto alla generazione precedente, consente una gestione più flessibile di selfie e contenuti social, con un’attenzione specifica alla resa in condizioni di luce variabile grazie al rilevamento automatico dell’illuminazione ambientale e alla riduzione dello sfarfallio.

moto g17 power

Salendo di livello, moto g67 adotta ancora il sensore Sony LYTIA 600 da 50 MP con tecnologia Quad Pixel, mentre moto g77 introduce per la prima volta su un moto g una fotocamera da 108 MP con zoom lossless 3x, pensata per chi cerca maggiore definizione e versatilità senza rinunciare alla semplicità d’uso. Su tutti i modelli, l’elaborazione delle immagini beneficia delle funzioni di moto ai e degli strumenti avanzati di Google Foto, come Gomma Magica, Photo Unblur e Auto Frame, che permettono di rifinire gli scatti direttamente dallo smartphone, con un approccio orientato alla rapidità e alla condivisione immediata.

Display e intrattenimento: AMOLED più luminosi e audio potenziato

Dal punto di vista dell’esperienza visiva, moto g77 e moto g67 introducono il display Extreme AMOLED da 6,78 pollici più luminoso mai visto su un moto g. La risoluzione risulta superiore del 17% rispetto alla generazione precedente, mentre la luminosità raggiunge valori fino a cinque volte più elevati, garantendo leggibilità anche in ambienti esterni. La frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz assicura transizioni fluide tra le applicazioni e una navigazione più naturale, con certificazione SGS per la riduzione della luce blu.

moto g17 e moto g17 power puntano invece su un pannello Full HD+ con modalità ad alta luminosità, pensato per un utilizzo quotidiano continuativo. L’audio rappresenta un altro elemento distintivo: sui modelli g17 il sistema stereo con Dolby Atmos® offre un incremento di potenza fino al 200% grazie alla funzione Volume Boost, mentre g77 e g67 arrivano a un aumento fino al 300%, con supporto Hi-Res Audio per un ascolto più fedele durante lo streaming e la riproduzione multimediale.

Prestazioni, autonomia e robustezza

Sotto il profilo hardware, moto g17 e moto g17 power adottano il MediaTek Helio G81 Extreme, una piattaforma octa-core pensata per sostenere attività di editing, navigazione e multitasking. La memoria arriva fino a 24 GB di RAM grazie all’espansione virtuale, con ampie opzioni di archiviazione per contenuti foto e video. moto g77 e moto g67 si rivolgono a un pubblico che richiede maggiore continuità prestazionale, grazie a chipset di fascia superiore, RAM fino a 12 GB e memoria interna che può raggiungere i 512 GB, con un comportamento fluido anche durante l’uso intensivo di app e giochi.

moto g77

L’autonomia resta un elemento chiave dell’intera gamma. moto g17 power integra una batteria da 6000 mAh, mentre moto g17, g67 e g77 adottano accumulatori da 5200 mAh, tutti supportati dalla ricarica rapida TurboPower™. Motorola sottolinea anche l’attenzione alla longevità della batteria, progettata per mantenere la maggior parte della capacità originale anche dopo anni di cicli di ricarica.

Sul fronte della resistenza fisica, moto g77 e moto g67 offrono una certificazione di livello militare MIL-STD-810H, vetro Corning® Gorilla® Glass 7i e protezione IP64 contro polvere e spruzzi, con una tolleranza a temperature comprese tra -20 °C e 60 °C. moto g17 e g17 power adottano invece Gorilla® Glass 3, con una finitura soft-touch ispirata alla pelle che punta a coniugare ergonomia e percezione premium.

Software, AI e integrazione Google

L’esperienza software si basa su Hello UX, con un’attenzione particolare alla personalizzazione e alla sicurezza attraverso Moto Secure e le gesture proprietarie. L’integrazione con Chat with Gemini introduce un livello aggiuntivo di supporto alle attività quotidiane, dalla scrittura dei messaggi alla pianificazione, con input vocali, testuali o visivi. La funzione Cerchia e Cerca di Google consente inoltre di avviare ricerche contestuali direttamente dallo schermo, senza interruzioni nel flusso di utilizzo.

FIFA World Cup 2026™: tecnologia e coinvolgimento dei fan

Il lancio dei nuovi moto g coincide con un’iniziativa promozionale legata alla FIFA World Cup 2026™, attiva in Italia dal 28 gennaio al 30 aprile 2026. Acquistando uno dei modelli coinvolti, tra cui moto g77, moto g67, moto g17 e moto g17 power, i consumatori possono partecipare a un concorso che mette in palio un viaggio per due persone a Città del Messico per assistere alla partita inaugurale del torneo, oltre alla possibilità di vincere settimanalmente un motorola razr 60 FIFA World Cup 26™ Edition, non disponibile per l’acquisto.

L’operazione rafforza il legame tra il brand e il mondo dello sport, integrando l’offerta di prodotto con un’esperienza aspirazionale che va oltre il semplice dispositivo.

Prezzi e disponibilità in Italia

In Italia, moto g77 è disponibile su motorola.it nella versione 8 GB / 512 GB al prezzo di 419,90 euro, mentre la variante 8 GB / 256 GB viene proposta presso retailer selezionati a 379 euro. moto g67 arriva su motorola.it nella configurazione 4 GB / 256 GB a 299,90 euro. moto g17 power viene commercializzato nella versione 8 GB / 256 GB a 269,90 euro, mentre moto g17 è disponibile a 229,90 euro nella variante 8 GB / 128 GB su motorola.it e a 249,90 euro nella versione 8 GB / 256 GB presso punti vendita selezionati.