Motorola: ufficiale la presentazione RAZR Phone il prossimo 13 novembre

Grazie ad un invito ricevuto dalla CNET, veniamo a conoscenza del fatto che Motorola si appresta a svelare un nuovo smartphone per il 13 novembre.

L’invito è una breve GIF che mostra il lato del telefono RAZR originale: il dispositivo viene rapidamente rimosso per svelare un dispositivo completamente nuovo. Ci sono ottime probabilità che possa essere uno smartphone RAZR con display pieghevole per via dell’immagine allegata.

La CNET sottolinea che l’invito era accompagnato da un messaggio che diceva “stai per capovolgere”. Per chi non lo conoscesse, Il RAZR originale è stato un telefono rivoluzionario contenuto in un involucro di metallo e in grado di aprirsi e chiudersi. Queste erano le sue caratteristiche iconiche mixate con un’ampia gamma di colorazioni.

Non sappiamo quanto sarà sottile il nuovo RAZR, o quale materiale verrà utilizzato per l’involucro esterno del dispositivo. Tuttavia, questa non è la parte importante. Il dettaglio chiave è nell’elemento “capovolgi”. Insieme all’immagine di un vecchio RAZR che viene rimosso per rivelare un nuovo telefono.

Suggerimenti, perdite e rumors su un nuovo telefono RAZR circolano da un po’ di tempo. Speriamo di vederlo in tempo per le festività natalizie!