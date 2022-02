MWC 2022: Huawei potenzia il suo ecosistema HMS in tutti i reparti

Al Mobile World Congress 2022, giornata ricca di novità anche per Huawei che ha mostrato le ultime funzionalità in arrivo per la divisione Huawei Mobile Services (HMS). L’ecosistema che ad oggi vanta 730 milioni di utenti e 5,4 milioni di sviluppatori, si arricchisce con: Huawei Mobile Cloud per PC, AI Search per PC, AppGallery per PC, Huawei Assistant-Today per PC, AR Glasses powered by Petal Search. Scopriamole insieme!

Le principali novità

Huawei Mobile Cloud per PC è una soluzione che gli utenti potranno sfruttare il loro ID Huawei per sincronizzare i dati in tempo reale fra i loro dispositivi. Si potrà cercare file e cartelle su tutti i dispositivi, ed estendere anche le ricerche alle url.

Con AppGallery, invece, si potranno avviare applicazioni mobile anche su PC. Disponibile per il mercato italiano fin da subito.

Per sincronizzare le informazioni su più dispositivi, HMS ha reso disponibile Assistant-Today, un assistente personale che può ricercare file su tutti i dispositivi, tutto da remoto e senza limiti di distanza.

Si amplia Petal Search, che porta la tecnologia dei motori di ricerca a un livello successivo presentando per la prima volta al MWC 2022 la ricerca a realtà aumentata attraverso gli AR Glasses. Con gli AR Glasses, gli utenti saranno in grado di cercare informazioni attraverso una combinazione di capacità di ricerca multimodale, tra cui quella visiva, vocale e la traduzione in tempo reale con Petal Search.

Petal Search migliora ulteriormente l’esperienza di ricerca con i servizi Nearby Life, consentendo di consultare rapidamente i luoghi migliori nelle loro vicinanze, come ristoranti, negozi e servizi, oltre a prenotare voli e hotel, tutto comodamente all’interno della stessa piattaforma.

Non poteva mancare Petal Maps. Con una gamma completa di funzionalità e immagini, come il posizionamento preciso in luoghi al chiuso e all’aperto, l’architettura 3D, la Lane Guidance, le mappe offline, così come la collaborazione multi-schermo tra gli smartphone e gli orologi degli utenti, Petal Maps fornisce ai consumatori un’esperienza di navigazione di alto livello e innovativa.