MWC2021: Lenovo punta sui tablet e annuncia 5 nuovi modelli

Lenovo ha approfittato del Mobile World Congress di Barcellona per presentare cinque nuovi tablet Android con l’obiettivo di offrire ai consumatori ampia scelta a prezzi accessibili.

Lenovo Yoga Tab 13 e 11





















Che siate più concentrati su navigazione, produttività, comunicazione, tempo libero o apprendimento, Lenovo ha dedicato una delle sue categorie a un segmento specifico. Così, l’azienda guarda ancora una volta il suo tablet Yoga Tab con il suo sostegno in acciaio che gli consente di essere utilizzato in piedi o completamente sdraiato.

Dal design robusto e il suo bordo arrotolato, è disponibile in due formati con schermo 2K da 11 pollici con Dolby Vision per Yoga Tab 11 (2000 x 1200) e 2K da 13 pollici con Dolby Vision HDR per Yoga Tab 13 (2160 x 1350). Offre una fotocamera da 8 Megapixel che permette lo sblocco tramite riconoscimento facciale con l’aggiunta di due microfoni e riduzione del rumore ambientale per le videochiamate.

L’azienda ha stretto una partnership con JBL per aggiungere quattro altoparlanti (di cui due nella soundbar integrata) con Lenovo Premium Audio Solution e compatibilità Dolby Atmos.

Yoga Tab 13 promette di essere più potente con un processore Snapdragon 870 a otto core a cui si aggiungon 8 GB di RAM LPDDR5 (con 128 o 256 GB di spazio di archiviazione) mentre il modello più piccolo si accontenta di un SoC MediaTek Helio G90T. Entrambi i modelli eseguono Android 11.

Lenovo Yoga Tab M7 e M8























Lenovo ha anche una terza sua linea Tab M per la fascia bassa. Il Tab M7 (schermo da 7 pollici) e il Tab M8 (schermo da 8 pollici) si propongono con l’idea di competere con l’iPad entry-level di Apple con un modello Android che va dritto al punto. Il design è elegante con una struttura in metallo e linee pulite. Sono ideali per essere utilizzati con Google Assistant.

All’interno l’hardware è limitato con processore MediaTek MT8166/8766 o Helio P22T, 2 GB di RAM (e 32 GB di spazio di archiviazione) sul Tab M7 come accompagnamento.

Il Tab M8 ha una piccola differenza: su alcuni modelli è disponibile una stazione di ricarica intelligente (versione grigio ferro). Questa variante propone due microfoni sulla stazione di ricarica e due altoparlanti anteriori oltre al supporto per Dolby Atmos (un microfono, un altoparlante anteriore e Dolby Atmos sugli altri).

Lenovo Yoga Tab P11 Plus















Per completare la sua gamma, Lenovo non dimentica chi cerca un modello senza compromessi. Per loro, il Tab P11 Plus propone un design bicolore, quattro per altoparlanti stereo con Dolby Atmos in modo da alternare videoconferenza e pausa video e due microfoni con miglioramento della voce.

Può contare su Android 11, con 4 o 6 GB di RAM LPDDR4 e 64 o 128 GB di memoria. Per quanto riguarda l’autonomia, la batteria da 7500 mAh può arrivare fino a 15 ore in riproduzione video con un caricabatterie da 20W. E’ possibile aggiungere una tastiera opzionale.

Prezzi e uscita

Yoga Tab 13 sarà disponibile in nero a partire da 799,99 euro in versione da 8/128 GB. Yoga Tab 11 parte da 379,90 euro nel taglio 4/128 GB.

Tab P11 Plus ha un costo di 279,90 euro (4/64 GB) e 299,90 euro (4/128 GB). Sarà disponibile in grigio opaco, grigio platino o nero.

Tab M7 (3a generazione) è stato annunciato con prezzo da 119,90 euro mentre il Tab M8 (3a generazione) partirà da 149,90 euro.

Tutti i tablet saranno tutti in vendita a settembre, tranne il Tab M8 previsto per la fine dell’anno.