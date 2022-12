Counterpoint: nel 2023 i foldable cresceranno del 52%. Tanti brand lanceranno nuovi prodotti. E su Apple…

Le spedizioni globali di smartphone pieghevoli dovrebbero aumentare del 52% su base annua nell’anno fiscale 2023 per raggiungere 22,7 milioni di unità. È quanto riporta il rapporto Global Foldable Smartphone Market Forecast di Counterpoint Research, Q3 2022.



Per il 2022, gli analisti di Counterpoint Research prevedono che le spedizioni globali ammonteranno a 14,9 milioni di unità. Le unità distribuite nel Q1-Q3 2022 sono cresciute del 90% su base annua a 9,5 milioni di unità.

Tuttavia, la crescita globale degli smartphone pieghevoli è destinata a diminuire nel Q4 2022 a causa dell’inflazione globale e dell’economia in recessione. “I numeri sono minuscoli se inseriti nel contesto del mercato più ampio, ma guardando al segmento ultra-premium sempre più importante (quello che va dai 1.000 dollari in su), stiamo vedendo che i pieghevoli iniziano a prendere piede”, ha dichiarato Tarun Pathak, di Counterpoint’. “In quella categoria, quest’anno le spedizioni hanno raggiunto quote a due cifre e prevediamo che supereranno il 20% nel 2023”.

Prezzi giù

Il mercato globale dei dispositivi pieghevoli sarà contraddistinto da una concorrenza più forte nel 2023 poiché si prevede che più OEM cinesi entreranno in questo segmento di mercato.

Tuttavia, Samsung continuerà a guidare il mercato. HONOR, Motorola e Xiaomi dovrebbero entrare con decisione nel segmento degli smartphone pieghevoli anche al di fuori della Cina. E anche Huawei, OPPO e vivo dovrebbero lanciare nuovi foldable nel 2023.

Proprio in virtù della crescente concorrenza, i prezzi dovrebbero ridursi nel 2023. I prezzi elevati rappresentano e hanno rappresentato un grande ostacolo alla diffusione dei pieghevoli.

Il foldable di Apple

Secondo l’analista Jene Park, senior analyst di Counterpoint, “Nel 2023, la lotta diverrà ancora più dura”. E venendo alla fatifica domanda che è un po’ sulla bocca di tutti, cioé quando Apple lancerà il proprio dispositivo foldable, la riposta è: “Uno smartphone con display pieghevole da parte di Apple è al momento assente dalle nostre previsioni a breve termine”. Come dire, tante voci girano sul mercato, ma un prodotto finito è ancora lontano dall’essere realizzato.