Netatmo: il Campanello Intelligente con Videocamera compatibile con Alexa e Google Assistant

Il Campanello Intelligente con Videocamera di Netatmo si evolve. L’azienda ha annunciato oggi, infatti, che il dispositivo – già compatibile con Apple HomeKit – grazie a un aggiornamento software è ora in grado di consentire l’interazione via voce non solo mediante Siri ma anche attraverso l’intelligenza artificiale di Amazon Alexa e Google Assistant.

Il Campanello Intelligente con Videocamera è pensato per far sapere all’utente chi passa da casa sua in qualsiasi momento, anche quando è fuori. Se qualcuno suona alla porta, in automatico si avvia una videochiamata sullo smartphone che permette di vedere la persona e decidere se rispondere direttamente da casa o dal cellulare, grazie al microfono integrato.

Inoltre, il prodotto rende l’ingresso di casa ancora più sicuro. Infatti, qualora qualcuno si fermasse sulla soglia d’entrata, l’utente viene avvisato in tempo reale tramite una notifica.

Amazon Alexa

Grazie al supporto di Amazon Alexa, l’utente può vedere in ogni momento tutto ciò che succede davanti al proprio ingresso grazie allo schermo intelligente Echo Spot o Echo Show e a un semplice comando vocale (“Alexa, fammi vedere il Campanello”).

Qualcuno ha suonato alla porta? Alexa invia una notifica all’utente che può decidere se comunicare con la persona grazie al sistema intelligente di cui dispone (Google Nest Hub, Google Nest Mini, ecc.). L’utente può anche usare il controllo vocale per iniziare una conversazione con il visitatore (“Alexa, rispondi al Campanello”).

Google Assistant

Con questo nuovo aggiornamento, Google Assistant avvertirà l’utente tramite il sistema (Google Nest Hub, Google Nest Mini, ecc) quando qualcuno suona alla porta.

Inoltre, è possibile anche trasmettere video in diretta dal Campanello a un Google Nest Hub o Google Nest Hub Max. Un semplice comando vocale (“Ehi Google, mostrami il Campanello”), gli permette di vedere in tempo reale cosa sta succedendo davanti alla propria casa.

Apple HomeKit

Sin dal lancio ufficiale, il dispositivo supporta Apple HomeKit, così l’utente può creare diverse combinazioni e scenari personalizzati, collegandolo ad altri dispositivi smart di casa. Per esempio, quando viene rilevata una persona davanti all’ingresso, le luci esterne potranno accendersi automaticamente in segno di accoglienza o per mettere in fuga un potenziale intruso.

Inoltre, si possono utilizzare i comandi vocali per accedere allo storico delle immagini o video, ma anche a quelli in real time. Basta dire a Siri di mostrargli l’ingresso per monitorare la situazione e accertarsi che sia tutto sotto controllo (“Ehi Siri, fammi vedere il Campanello”).

Disponibilità

Oltre al Campanello Intelligente con Videocamera, le Videocamere Intelligenti, il Termostato Intelligente e le Valvole Termostatiche Intelligenti sono già compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant. Il Campanello Intelligente con Videocamera è in vendita al prezzo al pubblico di 299,99 euro su www.netatmo.com e su Amazon.