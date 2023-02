Netflix: ecco come funzionerà il blocco degli account condivisi

Dopo un brutto inizio del 2022, le performance di Netflix sono in rialzo e la sfida per il servizio di streaming più famoso al mondo è ottimizzare il proprio numero di abbonati. Per questo sono state messe in atto diverse strategie: l’abbonamento Essential con pubblicità, il trasferimento del profilo, ma anche la fine della condivisione dell’account.

Quest’ultimo è previsto per l’inizio del 2023, senza che si conosca la data esatta. Secondo la piattaforma, più di 100 milioni di famiglie beneficiano attualmente della condivisione dell’account: un problema che non può più essere posticipato. Netflix ha rivelato come impedirà ai suoi utenti di condividere un singolo abbonamento.

Cosa cambierà

È spuntata una nuova pagina sulle FAQ di Netflix, individuata da GHAcks che indica “un account Netflix è destinato a persone che vivono insieme nella stessa famiglia” e che “le persone che non vivono nella tua famiglia dovranno utilizzare il proprio account per guardare Netflix”. In questa pagina la piattaforma parla di una “ casa Netflix”: possiamo ipotizzare che si tratti di un dispositivo principale o di una rete Wi-Fi su cui dovranno essere connessi i dispositivi per guardare i contenuti.

Netflix aggiunge che può rilevare un dispositivo esterno alla famiglia che si identifica o utilizza regolarmente l’account. A volte sarà necessario controllarlo in modo che possa continuare a guardare film e serie. L’altra soluzione è cambiare “ casa Netflix ”.

Questa verifica consiste in un link inviato via email o SMS: su questo link viene visualizzato un codice di conferma di quattro cifre che scade dopo 15 minuti. Andrà quindi inserito sul dispositivo che tenta di connettersi. Netflix specifica che questa “ verifica del dispositivo potrebbe essere richiesta periodicamente ”.

In che modo saremo controllati

In questa FAQ, apprendiamo che Netflix consulta “ informazioni come indirizzo IP, ID dispositivo e attività dell’account dai dispositivi collegati all’account Netflix”.

Per le persone che vanno in viaggio, o che vivono tra più famiglie, Netflix tende una mano. Secondo il servizio, “ non dovresti aver bisogno di verificare il tuo dispositivo per guardare Netflix”. Per quanto riguarda le persone della stessa famiglia che risiedono fuori casa “per un periodo di tempo “, Netflix specifica che ci saranno alcune richieste per controllare il dispositivo da remoto, per confermare che sia autorizzato a utilizzare il servizio.

Netflix utilizza anche la connessione Internet domestica del titolare dell’account principale poiché si afferma che se un altro dispositivo utilizzato è connesso alla stessa rete, non sarà richiesta alcuna verifica.