Per chi non ne avesse mai sentito parlare, Cobra kai è una serie Tv che riprende le vicende narrate dalla saga cinematografica di The Karate Kid, quella del tormentone: “metti la cera, togli la cera” dove l’esperto di arti marziali giapponesi Miyagi (Pat Morita) insegnava il karate, ma soprattutto la sua filosofia di vita a un giovanissimo e bullizzato Daniel Larusso (Ralph Macchio). Le prime due stagioni sono andate in onda su YouTube Premium (servizio in abbonamento di Google) e disponibili solo lingua originale, senza quindi lasciare il segno in Italia…

Cobra Kai: ma che bello!

Se avete amato i tre film della saga di The Karate Kid, dal primo episodio: Per vincere domani (1984), passando per il seguito del 1986, La storia continua, fino al terzo capitolo: La Sfida finale (1989), questa serie Tv è davvero un must. Riprende infatti la storia da dove era finita con la telecamera puntata sull’antagonista biondo di Ralph Macchio, il bullo Johnny Lawrence interpretato da William Zabka, alle prese con una vita allo sbando, vissuta all’ombra del vincitore del torneo, Daniel, ormai diventato un tranquillo uomo d’affari che vende auto e non disdegna mettere in mostra qualche mossa di Karate con i clienti.

Tutto comincerà con la decisione di jhonny riaprire il terribile Cobra Kai, la scuola di karate politicamente scorretta basata sul deprecabile mantra: “colpisci per primo, colpisci forte, nessuna pietà“. Da qui le vicende dei due protagonisti torneranno a incrociarsi, con incredibili colpi di scena che naturalmente non voglio svelarvi e la comparsa di molti degli attori della saga cinematografica. Non c’è purtroppo il mitico maestro Miyagi, poiché l’attore che lo impersonava, Pat Morita, ci ha lasciati nel 2005, ma ci sono tantissimi rimandi e citazioni che lo ricordano.

La serie è davvero ben realizzata sia per quanto riguarda l’ottima sceneggiatura sia per la capacità di rievocare la saga degli anni ’80 grazie a spezzoni di film innestati al momento giusto. Molto bravi anche i giovanissimi attori che vanno ad affiancare i più noti protagonisti. Insomma, è davvero un piccolo gioiello che vi farà tornare indietro nel tempo regalandovi ore di divertimento e azione. Molto bella ed evocativa anche la colonna sonora.

Netflix: un doppio colpo

Insomma, un’acquisizione importante da parte di Netflix che oltre alle due stagioni trasmesse da Google si porta a casa anche l’attesissima terza stagione di questa bellissima serie Tv. Tra l’altro, sempre su Netflix, trovate i film della saga (ma ce ne sarebbe anche un quarto con Hilary Swank) per un ripasso veloce. Del remake con il figlio di Will Smith, invece, non voglio nemmeno parlare.

Eleonora Andreatta, Direttore Rai Fiction

L’altro colpo, è l’arrivo in Netflix di Eleonora Andreatta, 55 anni, che lascia dopo 25 anni la Rai, dove ricopriva il ruolo di direttore di Rai Fiction, per accasarsi a Netflix, dove da luglio assumerà la carica di vicepresidente delle serie originali italiane. Un segnale preciso da parte dell’azienda americana che ha deciso di fare breccia nel cuore degli italiani attraverso le serie Tv, acquisendo una delle migliori professioniste sul mercato.