Nital distribuisce le fotocamere per bambini myFirst

In un mondo sempre più tecnologico, l’attenzione ai comportamenti dei più giovani verso la tecnologia è fondamentale. Così come fondamentale è il compito dei genitori, che rappresentano un modello anche nell’uso degli strumenti digitali: se papà e mamme non adottano un approccio consapevole, i loro figli rischiano di sviluppare abitudini potenzialmente dannose. Studi recenti hanno infatti dimostrato come un uso eccessivo o non appropriato dei dispositivi elettronici da parte dei bambini possa influire negativamente sul loro sviluppo cognitivo e sulla loro crescita equilibrata.

Prodotti tecnologici a misura di bambino

Per affrontare questa sfida, è fondamentale indirizzare i bambini verso strumenti pensati appositamente per loro progettati secondo rigorosi criteri di sicurezza e qualità. È proprio in quest’ottica che nasce la nuova collaborazione tra Nital S.p.A. e myFirst, azienda con sede a Shenzhen specializzata in prodotti hi-tech dedicati all’infanzia. La partnership mira a introdurre sul mercato italiano una gamma di fotocamere digitali pensate per i più piccoli, in modo che possano avvicinarsi al mondo della tecnologia in maniera sicura e divertente.

Un nuovo brand per il mercato italiano

Nital S.p.A., distributore italiano con oltre trent’anni di esperienza nel settore dell’elettronica di consumo, ha scelto di collaborare con myFirst e distribuirà i suoi prodotti in Italia. La collezione myFirst include fotocamere digitali progettate per i bambini, come le semplici Camera 3 e Camera 10, oltre a modelli dotati di stampanti integrate e custodie impermeabili per foto e video in ambienti acquatici, come Insta 2 e Insta Wi.

“La nostra nuova sfida è far conoscere prodotti di qualità pensati per i più piccoli, ma spesso sottovalutati”, afferma Valentino Bartolini, Direttore Marketing di Nital. “Riteniamo che i punti vendita accoglieranno con favore questi articoli, ideali sia come regalo educativo che per occasioni speciali. I materiali sicuri, uniti ai colori vivaci, permettono ai bambini di esplorare la tecnologia in modo coinvolgente”.

La Proposta myFirst: fotocamere colorate e sicure per bambini

Le fotocamere digitali myFirst sono progettate per introdurre i bambini al mondo delle immagini e delle foto, rafforzando al contempo i legami familiari attraverso la condivisione di esperienze fotografiche. Le camere, colorate e dalla struttura robusta, sono facili da usare e attraggono l’attenzione dei più piccoli, favorendo un approccio educativo e ludico. Con i modelli myFirst, come Camera 10 e Camera 3, i bambini possono scattare foto e girare video con una risoluzione fino a 16 Megapixel e qualità Full-HD.

Fotocamere myFirst: tecnologie diverse per ogni esigenza

Il catalogo include cinque modelli, che si differenziano per caratteristiche e funzionalità. Le fotocamere Camera 10, Camera 3 e Camera 2 sono dotate di display da 2 o 2,4 pollici, con risoluzione 320×240 pixel, e di sensori che vanno da 5 a 16 Megapixel a seconda del modello. Camera 3, in particolare, integra un obiettivo frontale ideale per i selfie. Disponibili in colorazioni vivaci come rosa e azzurro, i modelli sono progettati per un pubblico giovane, anche grazie alla custodia subacquea inclusa per Camera 2, che consente scatti ad alta risoluzione in ambienti acquatici.

Per un’esperienza più interattiva, i modelli Insta Wi e Insta 2 includono una stampante termica che permette di stampare foto e sticker personalizzati senza l’uso di inchiostro. La stampa termica, infatti, richiede solo un rotolo di carta bianca su cui il bambino può stampare le immagini a semplici toni di grigio premendo un pulsante. Insta Wi, grazie alla connessione Wi-Fi, consente di stampare anche immagini esterne tramite l’app myFirst, offrendo una maggiore personalizzazione.

myFirst

Fondata nel 2017, myFirst mira a creare un ecosistema di dispositivi hi-tech dedicati esclusivamente ai più giovani, incentivando la curiosità, la connessione e il senso di sicurezza. L’idea è nata da un gruppo di genitori consapevoli dell’importanza di combinare tecnologia e apprendimento ludico, mantenendo uno standard qualitativo elevato e promuovendo un ambiente digitale sicuro.

Prezzi, colori e disponibilità

Le fotocamere myFirst sono disponibili in Italia attraverso Nital S.p.A., presso i principali rivenditori di elettronica e sul sito ufficiale Hinnovation. Ecco i prezzi suggeriti al pubblico:

myFirst Camera 10 (blu e rosa): 39,99 euro

(blu e rosa): 39,99 euro myFirst Camera 2 (blu e rosa): 69,90 euro

(blu e rosa): 69,90 euro myFirst Camera 3 (blu e rosa): 79,90 euro

(blu e rosa): 79,90 euro myFirst Camera Insta 2 (blu e rosa): 99,99 euro

(blu e rosa): 99,99 euro myFirst Camera Insta Wi (gialla e verde): 129,00 euro

La partnership tra Nital e myFirst si propone di rispondere a una crescente domanda di prodotti hi-tech per bambini, e mira a valorizzare la qualità e la sicurezza, creando un nuovo punto di riferimento nel settore della tecnologia educativa per i più piccoli.