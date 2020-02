HMD presenta la versione speciale per San Valentino del suo modello Nokia 2720 Flip. Il telefono, – presentato per la prima volta la scorsa estate all’IFA di Berlino – per l’occasione, si veste di rosso.



Il brand di proprietà di HMD rivisita in tal modo un apprezzato design retro, colorandolo per la festa degli innamorati. Il dispositivo, pur essendo un feature phone, offre connettività 4G, WhatsApp e Facebook.

Le notifiche in rosso sono un aiutante perfetto e la batteria ha un’autonomia di 28 giorni in standby e fino a 18 ore in conversazione con un’unica ricarica.

Non manca la presenza di Google Assistant che permette di chiamare, inviare messaggi o effettuare una ricerca su Internet con il solo uso della voce, senza l’esigenza di digitare alcuna lettera dalla tastiera.

Pensato per semplificare chiamate e invio di messaggi, questo telefono dispone di una tastiera con pulsanti di grandi dimensioni, in grado di facilitare la navigazione fra le funzioni.

In caso di imprevisti, Nokia 2720 Flip è anche dotato del pulsante di emergenza oltre che di un menu ICE (In Case of Emergency). Un vero e proprio S.O.S.

Nokia 2720 Flip è disponibile in nero, grigio e rosso a partire da 99 euro.