Nokia 8.3 5G, è arrivato l’update ad Android 11

Il nuovo corso di Nokia, quello iniziato con il licensing del brand a HMD Global per quanto riguarda il segmento smartphone, è sempre stato accompagnato da un costante sia a livello di comunicazione marketing sia – e per gli utenti è l’aspetto più importante – di impostazione del cellulare con Android stock. La costante è il focus sugli aggiornamenti, non l’unica certamente ma quella sempre presente al lancio di ogni telefono. Non solo i top di gamma ma anche i modelli di fascia inferiore sono sempre stati proposti con un’indicazione certa: la disponibilità futura degli update a major release e per le patch della sicurezza (di solito: due major release e tre anni di patch). È un dato di fatto e, purtroppo, non sono tanti i produttori a farlo sebbene sia un’indicazione importante per l’utente.

HMD Global ha mantenuto nel tempo le promesse fatte. E lo fa anche oggi annunciando la disponibilità per Nokia 8.3 5G dell’aggiornamento del sistema operativo ad Android 11, il cui rollout è già iniziato anche in Italia. È questo dunque il primo modello (vedi la SCHEDA TECNICA) della gamma a ricevere la nuova versione dell’Os di Google.

Questa porta con sé alcune novità fra cui, ci spiega il produttore, le seguenti:

Gestisci le tue conversazioni: Rimani in contatto con coloro che contano gestendo le conversazioni attraverso più app di messaggistica in un unico posto sul tuo smartphone Nokia.

Rimani in contatto con coloro che contano gestendo le conversazioni attraverso più app di messaggistica in un unico posto sul tuo smartphone Nokia. “ Ehi Google, mostrami la mia giornata”: Utilizzando il pulsante dedicato di Google Assistant o solo la tua voce, ottieni un’istantanea completa della tua giornata. Quando hai bisogno di concentrarti o rilassarti, utilizzando gli strumenti del Digital Wellbeing come la modalità Focus e la modalità Bedtime saranno lì per aiutarti.

Utilizzando il pulsante dedicato di Google Assistant o solo la tua voce, ottieni un’istantanea completa della tua giornata. Quando hai bisogno di concentrarti o rilassarti, utilizzando gli strumenti del Digital Wellbeing come la modalità Focus e la modalità Bedtime saranno lì per aiutarti. Autorizzazioni auto-ripristinate: Sostenendo il nostro impegno a fornire esperienze mobile sicure e affidabili, gli smartphone Nokia con Android 11 resetteranno i permessi delle app che non sono state utilizzate da un po’. Questo manterrà i tuoi dati personali più sicuri permettendo solo alle app recenti di accedere alle informazioni personali.

“Rendere disponibile il più recente sistema operativo su un portfolio di smartphone non è affatto facile, si tratta di un processo complesso che coinvolge una moltitudine di partner e una varietà di test”, commenta Juho Sarvikas, Chief Product Officer e Vice President North America, HMD Global. “Sono entusiasta della dedizione del mio team nel portare l’innovazione del sistema operativo Android ai nostri fan. Vogliamo assicurarci che gli utenti abbiano esperienze sicure e di alta qualità, in linea con la tradizione della nostra azienda”.

“Non importa se stai guardando un’auto elettrica o uno smartphone Nokia, capire l’importanza degli aggiornamenti software è vitale per garantire che la tecnologia funzioni al meglio. Sono orgoglioso di affermare che siamo una delle aziende che stanno facendo proprio questo. Come riconosciuto da Counterpoint Research, siamo immensamente orgogliosi dell’impegno dedicato all’aggiornamento dei telefoni. Sforzi fatti indipendentemente dal prezzo, e il Nokia 8.3 5G è solo l’inizio del nostro viaggio di aggiornamento ad Android 11”, conclude Sarvikas.