È ormai diventata un prassi comune quella di presentare la propria line-up tramite un evento in streaming. Nokia non fa eccezione e raduna i giornalisti di tutto il mondo su un canale YouTube.

Nokia 8.3 5G: il flagship

Il primo smartphone a essere presentato è il nuovo modello 5G di Nokia, gli altri modelli li trovate qui, qui il feature phone e il modello 1.3, che porta in dote il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 765G e ben quattro sensori fotografici con lenti Zeiss. La sua peculiarità principale, oltre alla velocità 5G, è il fatto di essere:

“progettato per supportare implementazioni di reti 5G multiple e in evoluzione, con supporto per le combinazioni 5G standalone e non-standalone che gli operatori stanno lanciando in tutto il mondo. Essendo il primo smartphone a utilizzare la soluzione Qualcomm 5G RF Front end module, integrata nella Qualcomm Modular Platform, Nokia 8.3 5G condensa più di 40 diversi componenti RF in un unico modulo, rendendolo non solo un dispositivo globale ma anche uno smartphone a prova di futuro, pronto per le prossime fasi del 5G“.



In pratica ne viene assicurata la compatibilità con tutte le nuove Reti 5G future e la possibilità di essere utilizzato in tutto il mondo.

Nokia 8.3 5G: la scheda tecnica

Per quanto riguarda la scheda completa siamo in presenza di uno smartphone con display da 6.81” FHD+, in 20:9 con risoluzione di 1.080×2.400 pixel. La memoria a bordo, a seconda delle versioni, sarà di 6-64 GB oppure 8-128 GB con possibilità di espansione tramite schede microSD. Per quanto riguarda invece il form factor abbiamo misure importanti: 171.90×78.56×8.99 mm e un peso di 220 grammi. La batteria a bordo è di 4.500 mAh. Veniamo infine al comparto fotografico che rappresenta certamente uno dei punti di forza di questo modello. Sul retro della scocca troviamo ben quattro sensori con ottiche Zeiss, a partire da quello principale: 64 Megapixel f/1.89 coadiuvato da un grandangolare UW 12 Megapixel f/2.2, 120° , da un sensore di profondità da 2 Megapixel e da un ultimo sensore, sempre da 2 Megapixel dedicato alle macro.

Prezzi e disponibilità

Nokia 8.3 5G sarà disponibile a partire dall’estate 2020 nel colore Polar Night a un prezzo di 599 Euro per la versione da 6GB/64GB RAM/ROM e 649 Euro per quella da 8GB/128GB.