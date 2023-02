Nokia G22: al MWC2023 lo smartphone che può essere riparato dall’utente

Nokia, al MWC2023, annuncerà tre nuovi smartphone: Nokia G22, Nokia C32 e Nokia C22.

I tre i dispositivi offrono una durata della batteria fino a tre giorni, mentre i due dispostivi della Serie C assicurano notevoli miglioramenti nella qualità di imaging. Il Nokia G22 vanta invece un primato, è il primo smartphone Nokia riparabile dall’utente grazie alla collaborazione con iFixit.

Adam Ferguson, Head of Product Marketing di HMD Global, ha spiegato. “Il nuovo Nokia G22 è costruito appositamente per essere eventualmente riparato comodamente da casa in modo da poterlo tenere e utilizzare ancora più a lungo. Invece, l’imaging avanzato di Nokia C32 e la maggiore durata del C22 portano ancora più valore e qualità alla serie C”.

Nokia C32

Con una fotocamera da 50 Megapixel e speciali algoritmi imaging, Nokia C32 offre un sistema di riproduzione delle immagini avanzato a un prezzo accessibile. Si presenta con un design raffinato, una finitura in vetro temperato e pareti laterali eleganti e dritte che conferiscono alla serie C un design premium. Con l’ultima versione di Android 13, Nokia C32 è uno smartphone in grado di garantire agli utenti un’esperienza sempre più moderna e personalizzabile.

Nokia G22

Nokia G22 è il primo smartphone Nokia progettato appositamente per essere facilmente riparabile. In collaborazione con iFixit, comunità globale volta a promuovere e perseguire la causa della riparazione dei dispositivi elettronici al posto di gettarli tra i rifiuti, è possibile accedere facilmente a guide per la riparazione e a parti di ricambio a prezzi accessibili, come ad esempio nel caso di una sostituzione di uno schermo danneggiato, una porta di ricarica piegata o una batteria non più performante.

Il nuovo smartphone della serie G è inoltre dotato di una scocca in plastica riciclata al 100%, OZO Playback in grado di offrire bassi migliori e un suono più chiaro, più 2 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android™, 3 anni di aggiornamenti mensili per la sicurezza[1] e 36 mesi di garanzia senza costi aggiuntivi.

Nokia C22

Nokia C22 si presenta con una valida qualità costruttiva e assicura la protezione IP52 contro schizzi e polvere, offre il vetro temperato 2,5D del display e scocca in metallo. È dotato di potenti algoritmi di imaging e di una doppia fotocamera da 13 Megapixel.

Produzione in Europa

Per rafforzare le sue promesse in materia di sicurezza, HMD Global è pronta a compiere i primi passi di un percorso che la porterà a diventare il primo grande fornitore globale di smartphone con produzione in Europa. Nella prima fase di questo percorso – nel 2023 – l’azienda svilupperà la capacità e i processi di produzione dei dispositivi 5G direttamente in Europa. Questi nuovi sviluppi raffigurano il continuo impegno di HMD Global a condurre operazioni sicure e trasparenti nel continente europeo.

Prezzi e disponibilità

Nokia G22 sarà disponibile nei colori Meteor Grey e Lagoon Blue e nella configurazione 4/128 GB a partire da 189 euro. Kit di montaggio e pezzi di ricambio per Nokia G22 saranno disponibili sul sito ufficiale di iFixit.com in Europa, compreso display, batteria e porta di ricarica. I prezzi verranno comunicati prossimamente.

sarà disponibile nei colori Meteor Grey e Lagoon Blue e nella configurazione 4/128 GB a partire da 189 euro. Nokia C32 sarà disponibile nei colori Charcoal, Autumn Green e Beach Pink e nella configurazione 4/64 GB a partire da 149 euro.

sarà disponibile nei colori Charcoal, Autumn Green e Beach Pink e nella configurazione 4/64 GB a partire da 149 euro. Nokia C22 sarà disponibile nei colori Midnight Black e Sand e nella configurazione 2/64 GB a partire da 129 euro.

È possibile acquistare il nuovo caricatore Nokia 65W Dual Port, che garantisce una ricarica più rapida ed è realizzato con una custodia al 70% composta da materiali riciclati, sul sito ufficiale di Nokia a 49,99 euro.