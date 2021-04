Nokia presenta cinque nuovi smartphone che puntano su sicurezza, design e durata

Nokia, ma ormai la conosciamo come HMD Global, ha annunciato oggi ben cinque nuovi smartphone – Nokia X20, Nokia X10, Nokia G20, Nokia G10 e Nokia C20 che andranno a completare la sua line-up.

“Quello di oggi è più importante di un normale lancio di prodotto”, afferma Florian Seiche, CEO di HMD Global. “Gli ultimi 12 mesi sono stati senza dubbio impegnativi, ma ci hanno anche consentito di fermarci, pensare e prepararci per il prossimo grande passo nel nostro viaggio cominciato come start-up. In quanto azienda finlandese, il nostro approccio alla tecnologia e al business è human-first e si riflette in questa nuova gamma di smartphone. Vogliamo che le persone amino i loro telefoni. Il lancio di HMD Mobile – una pietra miliare nel nostro percorso volto a divenire provider mobile a 360° – amplifica questo concetto, ed è solo l’inizio. Vogliamo che la gente sappia che mettiamo la sicurezza al centro di tutto ciò che facciamo: gli smartphone Nokia sono dotati di aggiornamenti di sicurezza e software per garantire una maggiore tranquillità. E desideriamo che le persone tengano i loro telefoni più a lungo, grazie alla nostra caratteristica durata”.

Nokia X20 e Nokia X10

Iniziamo dai modelli che appartengono alla fascia media: Nokia X20 e Nokia X10. Entrambi sono alimentati dalla Cpu Qualcomm Snapdragon 480 5G che offre il 5G a livello globale. Il design nordico che ispira tutti gli smartphone Nokia è abbinato a tre anni di sicurezza e aggiornamenti software per una maggiore sicurezza grazie ad Android One. Nokia X20 e Nokia X10 sono anche dotati di case compostabile al 100% incluso nella confezione – progettata per essere resistente ma sostenibile.

Nokia X20 è dotato di una fotocamera frontale da 32 MP e di una fotocamera quadrupla da 64 MP sul retro. La funzionalità Dual Sight attiverà due fotocamere contemporaneamente in modo da poter catturare più lati della storia.

Nokia X20

Nokia X10 soddisferà coloro che hanno un budget intorno ai 300 euro La fotocamera quadrupla da 48MP con Cinematic capture è completata da una suite completa di strumenti di editing professionali, in modo da poter personalizzare, stilizzare e condividere contenuti di qualità.

Nokia X10

Nokia G20 e Nokia G10

Entrambi i telefoni della gamma G sono caratterizzati da una durata della batteria di tre giorni, la più lunga su uno smartphone Nokia. I primi device della serie G portano in dote longevità, una maggiore sicurezza grazie allo sblocco facciale e delle impronte digitali laterale e un display a goccia da 6,5” .

Nokia G20 è uno studio creativo “on-the-go” che sta nel palmo della mano. Con una fotocamera da 48 Megapixel, ampio spazio di archiviazione e audio surround OZO.

Nokia G20

Nokia G10 dispone di tripla fotocamera posteriore e imaging avanzato con modalità di scatto potenziato da AI.

Nokia G10

Nokia C20

La serie C è invece realizzata per rendere accessibile a tutti la tecnologia con l’ampio display HD+ da 6.5”, a prezzi contenuti. Completano il tutto Android 11 (Go edition), che aggiunge fino al 20% di velocità in più, funzionalità di sicurezza migliorate, così come la solidità dello smartphone Nokia con aggiornamenti di sicurezza trimestrali per due anni. Nokia C20 è uno smartphone dal rapporto qualità prezzo molto interessante che viene fornito con caratteristiche non banali come il flash LED anteriore e posteriore per catturare ogni momento speciale anche in condizioni di scarsa luminosità.

Nokia Lite Earbuds

Con controlli touch per la musica, l’assistente vocale e le chiamate, i Nokia Lite Earbuds sono in vendita da oggi a livello globale. La custodia tascabile garantirà circa sei ricariche, l’equivalente di 36 ore di riproduzione, quasi il doppio dello standard di settore.

Nokia Lite Earbuds

Prezzi e disponibilità (in aggiornamento)

Al momento sono stati comunicati i prezzi internazionali che verranno presto aggiornati con i prezzi italiani.

Li riportiamo comunque per farvi un’idea di massima della fascia di prezzo…