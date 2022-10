Nothing Ear (stick): finalmente c’è la data di presentazione

Prima delle cuffiette, poi un telefono e ora di nuovo delle cuffiette. Stiamo parlando ovviamente di Nothing, compagnia fondata da Carl Pei che ora si prepara a lanciare un nuovo prodotto. Si tratta delle Nothing Ear (stick): sapevamo della loro esistenza, ma ora abbiamo anche una data di lancio.

Saranno infatti svelate il 26 ottobre, precisamente alle ore 16 italiane, sul sito ufficiale di Nothing. L’annuncio è quindi imminente: del resto, i rumor sulle specifiche di questi nuovi auricolari continuano a susseguirsi.

Stando a quello che è stato rivelato finora, Nothing Ear (stick) costituirà un compromesso fra comfort e qualità del suono: le cuffie true wireless saranno infatti leggerissime, e con un design ergonomico in grado di modellarsi all’orecchio. In pratica, assomiglieranno alle AirPods di Apple, anche se il design definitivo non è ancora stato mostrato.

Oltre a questo, Nothing ha promesso una “migliore esperienza sonora” rispetto ai modelli precedenti, assieme anche a una “tecnologia del suono personalizzata”. Questo potrebbe significare che Nothing Ear (stick) è in grado di adattare il suono alla forma dell’orecchio dell’utente grazie a particolari algoritmi, ma è ancora da confermare.

Ultima, ma non meno importante, è la custodia di ricarica. Nothing ha infatti dedicato moltissime immagini di marketing a questo oggetto, che è anche l’unico di cui sappiamo il design per il momento. La custodia è stata disegnata in collaborazione con lo stilista Chet Lo e, oltre ad essere piuttosto appariscente, permette ovviamente di ricaricare le cuffiette.