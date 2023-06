NothingOS 2.0 arriverà anche su Nothing Phone (1)

Nothing Phone (2), ormai lo sappiamo, sarà presentato l’11 luglio, e con esso arriverà naturalmente anche un aggiornamento del sistema operativo che passerà a NothingOS 2.0. Si tratterà di una versione davvero sostanziosa che porterà con sè un gran numero di novità. E fortunatamente, i possessori di Nothing Phone (1) non saranno lasciati indietro.

Carl Pei in persona, infatti, ha parlato di come il supporto software sia estremamente importante per Nothing. Ed è proprio per questo che anche il modello precedente di smartphone della compagnia riceverà l’aggiornamento a NothingOS 2.0 entro la fine di agosto.

Ciò significa che non bisognerà aspettare che un mese e mezzo dopo l’uscita di Nothing Phone (2) perché il software arrivi su tutti i sistemi. Non è ancora noto, in effetti, in cosa consisterà l’aggiornamento, ma pare che si vi stiano lavorando più di 100 persone e che sia stato completamente ridisegnato da zero rispetto alle versioni precedenti. Ricordiamo, inoltre, che si baserà su Android 13.