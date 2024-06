Nvidia vale 3.400.000.000.000$: è l’azienda con il maggior valore al mondo

Durante la corsa all’oro, i più ricchi non erano i cercatori d’oro, ma i venditori di pale e picconi. Lo stesso concetto può essere applicato all’intelligenza artificiale. Dal boom dell’intelligenza artificiale, un’azienda ha brillato sopra le altre: Nvidia. Conosciuta principalmente per le sue schede grafiche fino a pochi anni fa, Nvidia ha saputo posizionarsi al centro di questo mercato emergente grazie ai suoi chip progettati per l’IA.

La scalata di Nvidia

Dal 18 giugno 2024, Nvidia è diventata la più grande capitalizzazione di mercato al mondo, raggiungendo una valutazione di 3,4 trilioni di dollari. Questo le ha permesso di superare giganti come Apple e Microsoft, che da anni dominano il mercato azionario. Per dare un’idea, Apple ha una valutazione di circa 3,2 trilioni di dollari, mentre Microsoft si attesta intorno ai 3,3 trilioni di dollari.

Nvidia e ChatGPT

Questo straordinario risultato è ancora più sorprendente se si considera che gran parte della crescita di Nvidia si è verificata negli ultimi 24 mesi. Le azioni della società sono aumentate del 170% nell’ultimo anno, e la sua valutazione di mercato è cresciuta di nove volte dalla fine del 2022, grazie al dominio nel mercato delle schede grafiche e dei chip per l’intelligenza artificiale. Il settore dei data center, in particolare, ha visto un aumento del 427% su base annua, rappresentando ora l’86% delle entrate dell’azienda.

Uno dei prodotti chiave che ha permesso a Nvidia di dominare il mercato è il supercomputer HGX A100. Venduto a circa 9.000 euro, il chip A100 è diventato il sistema di riferimento per tutto ciò che riguarda l’intelligenza artificiale, incluso il popolare AI ChatGPT.

La sfida di Nvidia e il futuro dell’IA

La reputazione di Nvidia e dei suoi prodotti ha permesso all’azienda di conquistare l’80% del mercato dei server specializzati nell’intelligenza artificiale. Le schede grafiche di Nvidia, a differenza dei processori tradizionali, possono eseguire molte operazioni in parallelo, una caratteristica essenziale per lo sviluppo dell’IA e per altre applicazioni come il mining di criptovalute.

Tuttavia, gli spettacolari risultati di Nvidia (e di altre aziende nel settore dell’IA) hanno lasciato scettici alcuni osservatori. Questi credono che la “bolla” dell’intelligenza artificiale non possa crescere all’infinito. I costi elevati necessari per il funzionamento di tecnologie come ChatGPT sono attualmente coperti dai colossali investimenti di Microsoft in OpenAI, ma l’assenza di un modello economico affidabile e le controversie legate all’intelligenza artificiale potrebbero raffreddare l’entusiasmo di Wall Street e riportare Nvidia sulla terra.