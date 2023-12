Oneplus 12: c’è la data di uscita ufficiale per l’Europa

Sebbene il modello OnePlus 12 sia già ufficiale in Cina, fino ad oggi non era ancora arrivata alcuna conferma ufficiale sulla data di lancio dello smartphone in Europa.



Le speculazioni indicavano la data de 23 gennaio come la più possibile per l’esordio, e ora tale data è stata confermata proprio oggi al Never Settle Summit tenutosi ad Anversa, in Belgio.



OnePlus ha organizzato l’evento speciale per riunire la propria community e celebrare i dieci anni dal lancio del marchio OnePlus.



Alexander Vanderhaeghe, che ricopre il ruolo di Country Manager per OnePlus Benelux, ha confermato la data di lancio del 23 gennaio per OnePlus 12 in Europa. Oltre a questo modello dovrebbe vedere la luce anche OnePlus 12R.



Il produttore cinese ha inoltre confermato l’intenzione di estendere la propria produzione ai prodotti IoT e l’arrivo di OnePlus Open all’inizio del 2024.

Fonte (in olandese)