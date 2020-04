OnePlus ha presentato i suoi nuovi smartphone top di gamma. Sono OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. I due smartphone condividono display evoluti, ricarica veloce e connettività 5G. Sono mossi da Android 10 con interfaccia OxygenOS. Entrambi i telefoni sono in prevendita a partire da oggi sul sito del produttore.

Ma andiamo con ordine e scopriamo le caratteristiche dei due nuovi modelli.

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro è l’ammiraglia della nuova gamma del produttore cinese e offre un Fluid Display QHD+ da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Lo smartphone è alimentato dal chipset Snapdragon 865 con modem 5G, coadiuvato da una memoria di 8/128 o di 12/256 GB a seconda delle versioni. La Ram è LPDDR5 e assicura una velocità di elaborazione fino al 30% maggiore e una migliore efficienza energetica.

Pezzo forte di OnePlus 8 Pro è la sezione dedicata alla fotocamera. Ci sono quattro sensori così configurati: il principale da 48 Megapixel (Sony IMX689) con apertura f/1.78, ideale per scattare nella quotidianità e con buona presenza di luce; un grandangolo da 48 Megapixel f/2.2 e angolo di ripresa di 120 gradi; una color filter camera da 5 Megapixel e f/2,4; un tele da 8 Megapixel, f/2.44 con zoom ibrido 3x.

OnePlus oltre che alle foto ha lavorato molto anche ai video: è infatti dotato di stabilizzazione ibrida dell’immagine, che combina la stabilizzazione ottica (OIS) ed elettronica (EIS). E con la tecnologia 3-HDR, OnePlus 8 Pro possiede una gamma dinamica più elevata.

Warp Charge 30 Wireless

Lo smartphone 8 Pro integra per la prima volta la nuova soluzione di ricarica wireless Warp Charge 30, in grado di fornire alla batteria da 4.510mAh il 50% di energia in soli 30 minuti, rendendola una delle soluzioni di ricarica wireless più veloci del settore. Inoltre, Warp Charge 30T può anche caricare la batteria al 50% in soli 23 minuti.

OnePlus 8

OnePlus 8 è dotato di un display Fluid Amoled da 6,55 pollici, con risoluzione di 1.080×2.400 pixel, una frequenza di aggiornamento di 90H e aspect ratio di 20:9.

Il sistema fotografico prevede tre fotocamere: una principale da 48 Megapxel dotata del sensore IMX586 Sony con luminosità f/1.75; una grandangolare da 16 Megapixel con visione di 116 gradi f/2.2; e una macro camera da 2 Megapixel, f/2.4.

Anche questo modello, come il fratello maggiore Pro, è alimentato dal processore Snapdragon 865 con modem 5G, ed è disponibile in due versioni di memoria: 8/128 GB o 12/256 GB.

OnePlus 8 è dotato di una batteria da 4300 mAh, in grado di supportare la ricarica Warp Charge 30T in grado di ricaricare il telefono del 50% in circa 22 minuti.

Bullets Wireless Z

Insieme ai due nuovi modelli della serie OnePlus 8 esordiscono anche le nuove Bullets Wireless Z, nuova versione degli auricolari wireless del produttore asiatico. Con una ricarica rapida di 10 minuti, offrono 10 ore di riproduzione musicale, mentre una ricarica completa garantisce fino a 20 ore di durata della batteria. Sono disponibili in più colori: black, blue, mint e oat.

Prezzi, colori e disponibilità

La Serie 8 di OnePlus è disponibile in preordine su OnePlus.com a partire da questa sera.

OnePlus 8 sarà disponibile in due versioni: in configurazione da 8/128 GB nei colori Onyx Black e Glacial Green al prezzo di 719 euro. La versione con memoria di 12/256 GB costerà invece 819 euro e sarà disponibile nei colori Glacial Green e Interstellar Glow.

Anche OnePlus 8 Pro sarà venduto in due versioni: la prima, con 8/128 GB di memoria, nel colore Onyx Black, costa 919 euro. La seconda, con dotazione di 12/256 GB, nei colori Glacial Green e Ultramarine Blue, costa 1,019 euro.

Gli accessori, invece, come OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger e OnePlus Bullets Wireless Z saranno disponibili rispettivamente al prezzo di 69,95 euro e 49,95 euro.